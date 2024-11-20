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استقرار أسعار النفط قبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية - جريدة البورصة

11/20/2024 4:31:33 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء، مع ترقب المستثمرين البيانات الرسمية للمخزونات الأمريكية من الخام بعد تقديرات متباينة من معهد البترول.

واستقرت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير عند 73.33 دولار للبرميل .

موضوعات متعلقة صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصاد كوريا الجنوبية في 2025 ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل رغم تسارع التضخم في إنجلترا “بكين” تسجل ثاني أعلى مستوى للصادرات في تاريخها بأول 10 أشهر

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يناير -الأكثر نشاطاً- بنسبة طفيفة بلغت 0.10% إلى 69.29 دولار للبرميل.

قال معهد البترول الأمريكي في تقرير أسبوعي صدر أمس، إن مخزونات الولايات المتحدة من الخام ارتفعت بمقدار 4.75 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ويعد هذا مؤشراً على ضعف الطلب.

في حين انخفضت مخزونات البنزين 2.48 مليون برميل، والمقطرات بنحو 688 ألف برميل، وتراجعت مخزونات النفط الخام في أكبر مراكز التسليم الأمريكية“كوشينج” بمقدار 288 ألف برميل.

وبعد هذه التقديرات المتباينة، يترقب المستثمرون اليوم صدور البيانات الفعلية للمخزونات عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وسط توقعات انخفاضها 100 ألف برميل، بعد ارتفاع بلغ 2.1 مليون برميل في قراءة الأسبوع السابق.

عادت علاوة المخاطر الجيوسياسية للارتفاع مجدداً في ظل مخاوف تصاعد الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا بعدما سمحت الولايات المتحدة لكييف باستخدام أسلحة أمريكية الصنع في ضرب العمق الروسي.

وهو ما أقدمت عليه أوكرانيا بالفعل هذا الأسبوع في ذكرى مرور ألف يوم على اندلاع الصراع، في حين خففت موسكو شروط استخدام الأسلحة النووية في مواجهة أي عدوان على أراضيها باستخدام أسلحة من صنع دول أخرى.

المصدر:

MENAFN20112024000202011048ID1108905397

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