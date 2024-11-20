استقرار أسعار النفط قبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء، مع ترقب المستثمرين البيانات الرسمية للمخزونات الأمريكية من الخام بعد تقديرات متباينة من معهد البترول.
واستقرت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير عند 73.33 دولار للبرميل .
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وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يناير -الأكثر نشاطاً- بنسبة طفيفة بلغت 0.10% إلى 69.29 دولار للبرميل.
قال معهد البترول الأمريكي في تقرير أسبوعي صدر أمس، إن مخزونات الولايات المتحدة من الخام ارتفعت بمقدار 4.75 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ويعد هذا مؤشراً على ضعف الطلب.
في حين انخفضت مخزونات البنزين 2.48 مليون برميل، والمقطرات بنحو 688 ألف برميل، وتراجعت مخزونات النفط الخام في أكبر مراكز التسليم الأمريكية“كوشينج” بمقدار 288 ألف برميل.
وبعد هذه التقديرات المتباينة، يترقب المستثمرون اليوم صدور البيانات الفعلية للمخزونات عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وسط توقعات انخفاضها 100 ألف برميل، بعد ارتفاع بلغ 2.1 مليون برميل في قراءة الأسبوع السابق.
عادت علاوة المخاطر الجيوسياسية للارتفاع مجدداً في ظل مخاوف تصاعد الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا بعدما سمحت الولايات المتحدة لكييف باستخدام أسلحة أمريكية الصنع في ضرب العمق الروسي.
وهو ما أقدمت عليه أوكرانيا بالفعل هذا الأسبوع في ذكرى مرور ألف يوم على اندلاع الصراع، في حين خففت موسكو شروط استخدام الأسلحة النووية في مواجهة أي عدوان على أراضيها باستخدام أسلحة من صنع دول أخرى.
المصدر:
MENAFN20112024000202011048ID1108905397
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