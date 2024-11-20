السفير محمد الشناوي متحدثاً رسمياً لرئاسة الجمهورية

MENAFN - Al-Borsa News) يبدأ السفير محمد الشناوي، اليوم الأربعاء، مهام مسئولياته الجديدة كمتحدث رسمي باسم رئاسة الجمهورية خلفاً للسفير أحمد فهمي الذي تم تعيينه سفيراً لدى المجر.

جدير بالذكر أن السفير محمد الشناوي تولى منصب سفير مصر لدى المجر خلال الفترة 2021 – 2024، كما عمل وزيراً مفوضاً ومستشاراً ببعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وكذلك بسفارة مصر في لاهاي، وهو حاصل على ماجستير في القانون الدولي من لندن.

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بدأ حياته الوظيفية وكيلاً للنائب العام، ثم التحق عام 1995 بوزارة الخارجية، حيث كانت بداية مسيرته بها في إدارة الشئون القانونية الدولية والمعاهدات، ليلتحق بعد ذلك للعمل بسفارة مصر في لاهاي، ثم بمكتب وزير الخارجية بعد عودته إلى القاهرة، ثم ببعثة مصر الدائمة لدى الأمم المُتحدة في نيويورك، ثم بمكتب وزير الخارجية بعد عودته إلى القاهرة مجدداً، ثم انضم مرة أخرى لبعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك ضمن الفريق الممثل لمصر خلال عضويتها بمجلس الأمن.

وفي عام 2019، شغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير، إلى أن تم تعيينه كسفير لمصر لدى المجر، حتى اختياره متحدثاً رسمياً باسم رئاسة الجمهورية.