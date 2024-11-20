السفير محمد الشناوي متحدثاً رسمياً لرئاسة الجمهورية

(MENAFN
- Al-Borsa News) يبدأ السفير محمد الشناوي، اليوم الأربعاء، مهام مسئولياته الجديدة كمتحدث رسمي باسم رئاسة الجمهورية خلفاً للسفير أحمد فهمي الذي تم تعيينه سفيراً لدى المجر.
جدير بالذكر أن السفير محمد الشناوي تولى منصب سفير مصر لدى المجر خلال الفترة 2021 – 2024، كما عمل وزيراً مفوضاً ومستشاراً ببعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وكذلك بسفارة مصر في لاهاي، وهو حاصل على ماجستير في القانون الدولي من جامعة لندن.
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بدأ حياته الوظيفية وكيلاً للنائب العام، ثم التحق عام 1995 بوزارة الخارجية، حيث كانت بداية مسيرته بها في إدارة الشئون القانونية الدولية والمعاهدات، ليلتحق بعد ذلك للعمل بسفارة مصر في لاهاي، ثم بمكتب وزير الخارجية بعد عودته إلى القاهرة، ثم ببعثة مصر الدائمة لدى الأمم المُتحدة في نيويورك، ثم بمكتب وزير الخارجية بعد عودته إلى القاهرة مجدداً، ثم انضم مرة أخرى لبعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك ضمن الفريق الممثل لمصر خلال عضويتها بمجلس الأمن.
وفي عام 2019، شغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير، إلى أن تم تعيينه كسفير لمصر لدى المجر، حتى اختياره متحدثاً رسمياً باسم رئاسة الجمهورية.
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