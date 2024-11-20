رئيس المعرض: نيبو يستهدف تحويل مصر لمنطقة دولية لصناعة الذهب والمجوهرات

MENAFN - Al-Borsa News) قال هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، ورئيس معرض“نيبو 2024” للذهب والمجوهرات، إن الدورة المقبلة للمعرض ستشهد مشاركة واسعة من عارضين دوليين مما يؤكد اهتمام هذه الشركات بالسوق المصري.

وأضاف جيد، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن نيبو يستهدف تحويل مصر لمنطقة تجارة دولية لصناعة وتجارة الذهب، بعد قيام الجهات المسئولة بتخصيص مدينة“الذهب” بالقرب من العاصمة الإدارية لتكون مركزا دوليا للصناعة.

موضوعاتصندوق النقد يخفض توقعاته لنمو كوريا الجنوبية في 2025 “بكين” تسجل ثاني أعلى مستوى للصادرات في تاريخها بأول 10 أشهر “سوارى فنتشرز” تسعى لزيادة استثماراتها فى ريادة الأعمال إلى 150 مليون دولار

وأوضح أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، تستعد لإطلاق النسخة الرابعة من معرض“نيبو 2024” للذهب والمجوهرات، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر المقبل لدعم وتشجيع المشاريع الصغيرة ومصممي الفضة على الابتكار.

وحول عدد الدول المشاركة في المعرض، أوضح أن هناك 5 دول مشاركة في المعرض هي تركيا والإمارات وإيطاليا والهند والصين، وقد شهدت هذه الدول طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية في صناعة وتجارة الذهب، وتعتبر مركزا دوليا لهذه التجارة، حيث أن تواجد شركات من هذه الدول يعزز من رواج صناعة الذهب المصرية، ويساعد الشركات المصرية على التواجد فى هذه الدول والتحول إلى التصدير.

وعن عدد الشركات المشاركة، أشار رئيس المعرض إلى أن عدد الشركات المشاركة في المعرض هذا العام يبلغ 100 شركة، منهم 50 شركة تمثل الدول الخمس المشاركة بخلاف 50 شركة مصرية.

وأوضح أن تواجد الشركات العالمية في المعرض يساعد الشركات المصرية على عقد صفقات تجارية للترويج لمنتجاتها، خاصة الفرعونية التي نسعى لأن تكون ذات صبغة دولية مما يعزز عمليات التصدير ويضيف لهذه الصناعة ويعمل على توسيعها لتكون جزءا مهما في عمليات الصادرات المصرية.

وبشأن فعاليات المعرض، قال إن هناك فعاليات دولية تتم خلال المعرض منها محاضرات تناقش ما يدور في صناعة الذهب حول العالم، والمحاضرون من الأردن وتركيا ودول أوروبية للتعريف بكل ما هو جديد فى هذه الصناعة، إضافة إلى وجود مسابقة في مجال التصميم خاصة الفرعوني.

وأوضح أن هناك وفدا دوليا من صناع الذهب والمجوهرات مكون 150 شخصا، سيكونوا متواجدين في المعرض من أجل عقد صفقات مع الشركات العارضة وتبادل ما هو جديد في هذه الصناعة.

وعن تحويل مصر إلى منطقة دولية لصناعة الذهب، قال رئيس المعرض إن الحكومة اتخذت قرارا بتخصيص مدينة الذهب بالقرب من العاصمة الإدارية، وتضم مدرسة للصناعة ومحلات تجارية ومصانع على الطراز العالمي ومصلحة الدمغة والموازين على النظم الحديثة مما يعزز تحويل مصر إلى منطقة دولية لهذه الصناعة.

وحول التسهيلات التي تقدم للشركات العارضة، أكد أن القائمين على المعرض وضعوا خطة للتسهيل على العارضين بالاتفاق، وبالتعاون مع مصلحة الجمارك بدخول المشغولات المنطقة المخصصة للمعرض بقرية البضائع، وتتم على طريقتين، الاولى عمليات الشحن ويتم تسليم المشغولات للعارض بمنطقة أرض المعارض من خلال إجراءات تتم بعمليات بسيطة.. والثانية قيام العارض باصطحاب المشغولات معه على الطائرة ويتم الإفراج عنها مباشرة والدخول بها منطقة العرض.

وعن تواجد الجمهور بالمعرض، أوضح هاني ميلاد أن إدارة المعرض أتاحت للجمهور التواجد ليوم واحد فقط داخل المعرض للاطلاع على كل ما هو جديد في عالم صناعة الذهب والمجوهرات ومشاهدة العروض الدولية والتعرف عليها عن قرب.