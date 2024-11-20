انخفاض الأسهم اليابانية رغم انخفاض الين ونمو الصادرات في أكتوبر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، رغم تحول صادرات البلاد للارتفاع في أكتوبر، وذلك إثر حالة من الحذر تسيطر على مستثمري الأصول الخطرة في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية مجدداً، وترقب القطاع التكنولوجي نتائج أعمال“إنفيديا” الأمريكية.

انخفض مؤشر“نيكي” بنسبة 0.16% إلى 38352 نقطة عند الإغلاق، وتراجع نظيره“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.43% إلى 2698 نقطة.

موضوعاتصندوق النقد يخفض توقعاته لنمو كوريا الجنوبية في 2025 ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل رغم تسارع التضخم في إنجلترا “بكين” تسجل ثاني أعلى مستوى للصادرات في تاريخها بأول 10 أشهر

شهدت أسواق الأسهم الآسيوية بصفة عامة حالة من الحذر خلال جلسة اليوم مع ترقب المستثمرين نتائج أعمال صانعة الرقائق الأمريكية“إنفيديا”، والتي تعد أكبر شركة من حيث القيمة السوقية على مستوى العالم.

هذا بالإضافة إلى تراجع الإقبال على الأصول الخطرة إثر مخاوف تفاقم الصراع الروسي الأوكراني بعد شن كييف هجوماً بصواريخ أمريكية بعيدة المدى على جارتها، وتلويح موسكو بورقة الرد النووي.

تسبب ذلك في محو الأثر الإيجابي لبيانات رسمية أظهرت صعود الصادرات اليابانية بنسبة 3.1% على أساس سنوي في أكتوبر، بعد تراجعها 1.7% خلال الشهر السابق.

وجاء هذا الأداء السلبي أيضاً رغم ارتفاع العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.60% إلى 155.58 ين، ليسجل الين أدنى قيمة له منذ 23 يوليو الماضي.

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