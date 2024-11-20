بكين تسجل ثاني أعلى مستوى للصادرات في تاريخها بأول 10 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News) تجاوز حجم صادرات بكين 500 مليار يوان، أي نحو 69 مليار دولار، في الأشهر الـ10 الأولى من هذا العام، وهو ثاني أعلى مستوى خلال نفس الفترة بتاريخ المدينة.
وكشفت بيانات هيئة جمارك بكين، اليوم الأربعاء، أن الهواتف المحمولة والدوائر المتكاملة والسيارات أصبحت المجالات الرئيسية الثلاثة ذات النمو الأكبر في صادرات المدينة الصينية خلال الأشهر الـ10 الأولى، حيث بلغت قيمتها 61.5 مليار يوان، و20.2 مليار يوان، و17.2 مليار يوان، بزيادة 33.5%، و32.6%، و51.8% على التوالي.
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وعلى صعيد الأداء العام للتجارة الخارجية في هذه الفترة، بلغ حجم الواردات والصادرات في بكين 2.98 تريليون يوان، منها 2.48 تريليون يوان للواردات، و505.17 مليار يوان للصادرات. واردات الصين من الغاز الأمريكي مهددة مع ارتفاع طبول الحرب التجارية
وخلال الفترة بين يناير وأكتوبر من هذا العام، أظهرت التجارة الخارجية للمدينة أربع خصائص رئيسية: ازدياد حيوية السوق، وتوسع زخم النمو في مناطق التجارة الحرة الشاملة، والنمو الواضح لاستيراد وتصدير منتجات التكنولوجيا الفائقة، والتنمية المتعمقة للتعاون الإقليمي.
وأشارت البيانات إلى أن الواردات والصادرات للشركات الخاصة في بكين بلغت 345.7 مليار يوان في الأشهر الـ10 الأولى، بزيادة قدرها 10.8% على أساس سنوي، وهو ما يمثل 11.6% من إجمالي قيمة التجارة الخارجية لبكين، بزيادة قدرها 1.1 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي. توسع التجارة الخارجية لصناعة التكنولوجيا الفائقة
من جهة أخرى، يتواصل توسع حجم الواردات والصادرات بصناعة التكنولوجيا الفائقة، وفي الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، بلغ حجم الواردات والصادرات من منتجات التكنولوجيا الفائقة في بكين 425.73 مليار يوان، بزيادة قدرها 7.8%.
وفي نفس الفترة، حقق قطاع الأدوية والصحة بالمدينة واردات وصادرات بقيمة 131.86 مليار يوان، بزيادة قدرها 0.7%.
وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، بلغ حجم الواردات والصادرات بين بكين ودول مبادرة الحزام والطريق 1.61 تريليون يوان خلال الأشهر الـ10 الأولى، بزيادة قدرها 2%، بينما بلغ حجم التجارة الخارجية لبكين مع دول البريكس الأخرى 657.93 مليار يوان، بزيادة قدرها 7%.
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