بكين تسجل ثاني أعلى مستوى للصادرات في تاريخها بأول 10 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) تجاوز حجم صادرات بكين 500 مليار يوان، أي نحو 69 مليار دولار، في الأشهر الـ10 الأولى من هذا العام، وهو ثاني أعلى مستوى خلال نفس الفترة بتاريخ المدينة.

وكشفت بيانات هيئة بكين، اليوم الأربعاء، أن الهواتف المحمولة والدوائر المتكاملة والسيارات أصبحت المجالات الرئيسية الثلاثة ذات النمو الأكبر في صادرات المدينة الصينية خلال الأشهر الـ10 الأولى، حيث بلغت قيمتها 61.5 مليار يوان، و20.2 مليار يوان، و17.2 مليار يوان، بزيادة 33.5%، و32.6%، و51.8% على التوالي.

موضوعاتصندوق النقد يخفض توقعاته لنمو كوريا الجنوبية في 2025 ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل رغم تسارع التضخم في إنجلترا تراجع طفيف للأسهم الآسيوية ترقباً لإعلان نتائج“إنفيديا”

وعلى صعيد الأداء العام للتجارة الخارجية في هذه الفترة، بلغ حجم الواردات والصادرات في بكين 2.98 تريليون يوان، منها 2.48 تريليون يوان للواردات، و505.17 مليار يوان للصادرات.

وخلال الفترة بين يناير وأكتوبر من هذا العام، أظهرت التجارة الخارجية للمدينة أربع خصائص رئيسية: ازدياد حيوية السوق، وتوسع زخم النمو في مناطق التجارة الحرة الشاملة، والنمو الواضح لاستيراد وتصدير منتجات التكنولوجيا الفائقة، والتنمية المتعمقة للتعاون الإقليمي.

وأشارت البيانات إلى أن الواردات والصادرات للشركات الخاصة في بكين بلغت 345.7 مليار يوان في الأشهر الـ10 الأولى، بزيادة قدرها 10.8% على أساس سنوي، وهو ما يمثل 11.6% من إجمالي قيمة التجارة الخارجية لبكين، بزيادة قدرها 1.1 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي.

من جهة أخرى، يتواصل توسع حجم الواردات والصادرات بصناعة التكنولوجيا الفائقة، وفي الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، بلغ حجم الواردات والصادرات من منتجات التكنولوجيا الفائقة في بكين 425.73 مليار يوان، بزيادة قدرها 7.8%.

وفي نفس الفترة، حقق قطاع الأدوية والصحة بالمدينة واردات وصادرات بقيمة 131.86 مليار يوان، بزيادة قدرها 0.7%.

وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، بلغ حجم الواردات والصادرات بين بكين ودول مبادرة الحزام والطريق 1.61 تريليون يوان خلال الأشهر الـ10 الأولى، بزيادة قدرها 2%، بينما بلغ حجم التجارة الخارجية لبكين مع دول البريكس الأخرى 657.93 مليار يوان، بزيادة قدرها 7%.