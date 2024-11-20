Wednesday, 20 November 2024 04:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بكين تسجل ثاني أعلى مستوى للصادرات في تاريخها بأول 10 أشهر

11/20/2024 4:31:22 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تجاوز حجم صادرات بكين 500 مليار يوان، أي نحو 69 مليار دولار، في الأشهر الـ10 الأولى من هذا العام، وهو ثاني أعلى مستوى خلال نفس الفترة بتاريخ المدينة.

وكشفت بيانات هيئة جمارك بكين، اليوم الأربعاء، أن الهواتف المحمولة والدوائر المتكاملة والسيارات أصبحت المجالات الرئيسية الثلاثة ذات النمو الأكبر في صادرات المدينة الصينية خلال الأشهر الـ10 الأولى، حيث بلغت قيمتها 61.5 مليار يوان، و20.2 مليار يوان، و17.2 مليار يوان، بزيادة 33.5%، و32.6%، و51.8% على التوالي.

موضوعات متعلقة صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصاد كوريا الجنوبية في 2025 ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل رغم تسارع التضخم في إنجلترا تراجع طفيف للأسهم الآسيوية ترقباً لإعلان نتائج“إنفيديا”

وعلى صعيد الأداء العام للتجارة الخارجية في هذه الفترة، بلغ حجم الواردات والصادرات في بكين 2.98 تريليون يوان، منها 2.48 تريليون يوان للواردات، و505.17 مليار يوان للصادرات.

واردات الصين من الغاز الأمريكي مهددة مع ارتفاع طبول الحرب التجارية

وخلال الفترة بين يناير وأكتوبر من هذا العام، أظهرت التجارة الخارجية للمدينة أربع خصائص رئيسية: ازدياد حيوية السوق، وتوسع زخم النمو في مناطق التجارة الحرة الشاملة، والنمو الواضح لاستيراد وتصدير منتجات التكنولوجيا الفائقة، والتنمية المتعمقة للتعاون الإقليمي.

وأشارت البيانات إلى أن الواردات والصادرات للشركات الخاصة في بكين بلغت 345.7 مليار يوان في الأشهر الـ10 الأولى، بزيادة قدرها 10.8% على أساس سنوي، وهو ما يمثل 11.6% من إجمالي قيمة التجارة الخارجية لبكين، بزيادة قدرها 1.1 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي.

توسع التجارة الخارجية لصناعة التكنولوجيا الفائقة

من جهة أخرى، يتواصل توسع حجم الواردات والصادرات بصناعة التكنولوجيا الفائقة، وفي الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، بلغ حجم الواردات والصادرات من منتجات التكنولوجيا الفائقة في بكين 425.73 مليار يوان، بزيادة قدرها 7.8%.

وفي نفس الفترة، حقق قطاع الأدوية والصحة بالمدينة واردات وصادرات بقيمة 131.86 مليار يوان، بزيادة قدرها 0.7%.

وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، بلغ حجم الواردات والصادرات بين بكين ودول مبادرة الحزام والطريق 1.61 تريليون يوان خلال الأشهر الـ10 الأولى، بزيادة قدرها 2%، بينما بلغ حجم التجارة الخارجية لبكين مع دول البريكس الأخرى 657.93 مليار يوان، بزيادة قدرها 7%.

MENAFN20112024000202011048ID1108905382

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث