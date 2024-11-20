ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار

MENAFN - Palestine News ) رام الله/PNN- ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي إلى أعلى مستوى في أسبوع، اليوم الأربعاء، مدفوعة بتراجع الدولار.

وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.32 بالمئة إلى 2640.19 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوياته منذ 11 تشرين الثاني.

وزاد سعر العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.5 بالمئة إلى 2643.70 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 31.22 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 975.10 دولار، واستقر البلاديوم عند 1035.43 دولار.