ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله/PNN- ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي إلى أعلى مستوى في أسبوع، اليوم الأربعاء، مدفوعة بتراجع الدولار.
وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.32 بالمئة إلى 2640.19 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوياته منذ 11 تشرين الثاني.
وزاد سعر العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.5 بالمئة إلى 2643.70 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 31.22 دولار للأوقية.
وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 975.10 دولار، واستقر البلاديوم عند 1035.43 دولار.
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