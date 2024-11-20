مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى
التاريخ
11/20/2024 4:20:35 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
القدس/PNN- اقتحم عشرات المستعمرين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا باحات الأقصى، وقاموا بجولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية.
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