الاحتلال يصيب 4 مواطنين ويهدم منزلا ومنشأة تجارية في دير بلوط غرب سلفيت

(MENAFN
- Palestine News Network
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سلفيت/PNN- أصيب أربعة مواطنين، اليوم الأربعاء، خلال هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل ومنشأة تجارية في بلدة دير بلوط غرب مدينة سلفيت.
وقال رئيس بلدية دير بلوط سمير نمر للوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال شرعت بهدم منزل
مأهول
بالسكان في منطقة "المريج"، ومكون من طابق واحد مساحته 150 مترا مربعا، ومنشأة تجارية "منجرة" على مساحة دونم تعود ملكيتهما للمواطن عادل يوسف عبدالله.
وأشار إلى أن الاحتلال هدم المنزل والمنشأة التجارية دون سابق إنذار، إذ لم يتمكن المواطن عبد الله من إفراغ محتوياتهما قبل عملية الهدم.
وأفاد نمر، بأن الطواقم الطبية تعاملت مع 4 إصابات إحداها بالرصاص الحي بالقدم، وثلاث إصابات بالقنابل الصوتية في منطقة الوجه والكتف، ونقل المصابين إلى مستشفى الشهيد ياسر عرفات والمراكز الطبية في بلدة دير بلوط والزاوية.
وحسب محافظة سلفيت، فإن سلطات الاحتلال هدمت خلال العام الجاري في محافظة سلفيت 19 منزلا ومنشأة.
ونفذت سلطات الاحتلال
خلال تشرين أول/ اكتوبر الماضي، 34 عملية هدم طالت 45 منشأة، بينها 12 منزلا مأهولا، و6 غير مأهولة، و19 منشآت زراعية وغيرها، كما اخطرت بهدم 38 منشآت أخرى.
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