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الاحتلال يصيب 4 مواطنين ويهدم منزلا ومنشأة تجارية في دير بلوط غرب سلفيت

11/20/2024 4:20:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت/PNN- أصيب أربعة مواطنين، اليوم الأربعاء، خلال هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل ومنشأة تجارية في بلدة دير بلوط غرب مدينة سلفيت.

وقال رئيس بلدية دير بلوط سمير نمر للوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال شرعت بهدم منزل
مأهول
بالسكان في منطقة "المريج"، ومكون من طابق واحد مساحته 150 مترا مربعا، ومنشأة تجارية "منجرة" على مساحة دونم تعود ملكيتهما للمواطن عادل يوسف عبدالله.

وأشار إلى أن الاحتلال هدم المنزل والمنشأة التجارية دون سابق إنذار، إذ لم يتمكن المواطن عبد الله من إفراغ محتوياتهما قبل عملية الهدم.

وأفاد نمر، بأن الطواقم الطبية تعاملت مع 4 إصابات إحداها بالرصاص الحي بالقدم، وثلاث إصابات بالقنابل الصوتية في منطقة الوجه والكتف، ونقل المصابين إلى مستشفى الشهيد ياسر عرفات والمراكز الطبية في بلدة دير بلوط والزاوية.

وحسب محافظة سلفيت، فإن سلطات الاحتلال هدمت خلال العام الجاري في محافظة سلفيت 19 منزلا ومنشأة.

ونفذت سلطات الاحتلال
خلال تشرين أول/ اكتوبر الماضي، 34 عملية هدم طالت 45 منشأة، بينها 12 منزلا مأهولا، و6 غير مأهولة، و19 منشآت زراعية وغيرها، كما اخطرت بهدم 38 منشآت أخرى.

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