وزارة الطوارئ الروسية تعلن عن بدء الإنتاج الجماعي للملاجئ المتنقلة المعروفة باسم "كوب-إم"

(MENAFN
) أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن بدء الإنتاج الجماعي للملاجئ المتنقلة المعروفة باسم "كوب-إم"، والتي تم تصميمها لحماية الأفراد من مختلف التهديدات، سواء كانت من صنع الإنسان أو طبيعية، بما في ذلك الإشعاع وصدمة الأمواج, وتشبه هذه الملاجئ الحاويات البحرية المدعمة، حيث توفر الحماية من الإشعاع، والحطام، والشظايا، والحرائق، وقد تم تصميمها خصيصًا للنشر في مناطق التربة المتجمدة القاسية في شمال روسيا.
كما يمكن لكل وحدة مأوى استيعاب 54 شخصًا، مع توفر وحدات إضافية لزيادة السعة, وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث يزداد تصعيد الحرب في أوكرانيا, وقد وافقت إدارة بايدن مؤخرًا على استخدام أوكرانيا للصواريخ الأمريكية بعيدة المدى لاستهداف مواقع داخل روسيا، وهو قرار لاقى إدانة شديدة من الكرملين، الذي حذر من أن ذلك قد يؤدي إلى تدخل مباشر للولايات المتحدة في النزاع.
وعلى الرغم من أن وزارة الطوارئ الروسية لم ترتبط رسميًا إنتاج هذه الملاجئ بأي أزمة حالية، فإن توقيت هذه الخطوة يتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية, ويبرز هذا التحرك استعداد روسيا لمواجهة مجموعة واسعة من التهديدات المحتملة، سواء كانت ناتجة عن صراعات عسكرية أو كوارث طبيعية.
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