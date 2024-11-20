الولايات المتحدة تعرب عن تفاؤلها بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

(MENAFN
) تعرب الولايات المتحدة عن تفاؤلها بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، مع تفاؤل يصل إلى أكثر من 50% بنجاحه, من المقرر أن يزور المبعوث الخاص للرئيس بايدن، آموس هوكشتاين، لبنان بهدف إنهاء تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار, وتشير زيارته إلى أن إسرائيل ولبنان قد يكونان على استعداد للتوصل إلى اتفاق بعد تلقي إشارات إيجابية من لبنان, وأشار مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إلى أن "هذه الإدارة لا تبحث عن مغامرات غير محتملة"، مما يشير إلى تفاؤل حذر بشأن إمكانية التوصل إلى حل وسط, بعد زيارته لبيروت، من المقرر أن يتوجه هوكشتاين إلى إسرائيل.
وإذا تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، ستعلن الولايات المتحدة عن فترة وقف إطلاق نار مدتها 60 يومًا، والتي ستكون اختبارًا لالتزام حزب الله بالانسحاب إلى خط الليطاني وتحرك الجيش اللبناني نحو الجنوب, في الوقت نفسه، من المتوقع أن يسحب جيش الدفاع الإسرائيلي (آي دي اف) قواته من جنوب لبنان, خلال هذه الفترة، ستظل فقط قوات الجيش اللبناني وقوات الطوارئ المؤقتة التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) في المنطقة, وعلى عكس اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 2006 وكان آلية تنفيذه معيبة، تم تطوير آلية أكثر قوة تشمل بريطانيا وألمانيا وفرنسا ودول أخرى, بموجب الاتفاق، سيكون لإسرائيل الحق في فرض شروط الاتفاق إذا تم خرقه خلال فترة الـ60 يومًا.
كما انه من المتوقع أن تسرع زيارة هوكشتاين إلى لبنان عملية التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار, في إسرائيل، هناك تكهنات بأن إيران قد منحت حزب الله الضوء الأخضر للموافقة على وقف إطلاق النار، ربما لإرسال رسالة إيجابية إلى دونالد ترامب, وإذا تم التوصل إلى اتفاق، سيكون هذا هو الفصل الأول سياسيًا بين لبنان وقطاع غزة، حيث كان حزب الله قد أصر في السابق على ربط وقف إطلاق النار بنهاية الصراع في غزة, وبموافقته على الاتفاق، يظهر حزب الله مرونة في موقفه, في إسرائيل، يأملون أن يرسل وقف إطلاق النار رسالة إلى حماس، مشيرين إلى إمكانية التفاوض مع خاطفي الرهائن.
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