(MENAFN
) من المحتمل أن تمتد الآثار الاقتصادية لسياسات دونالد ترامب
إلى ما وراء حدود الولايات المتحدة، خصوصًا إذا بدأت دول أخرى في فرض تعريفات انتقامية, على الرغم من أن التجارة الحرة تحمل تحدياتها الخاصة، إلا أن الحروب التجارية ليست حلاً مناسبًا, كما يحذر الخبير المالي لويجي زينغالي: "النخبة النيوليبرالية تدرك جيدًا أننا قد نكون في طريقنا إلى كارثة؛ إنه أمر خطير أن تتبنى أقوى دولة في العالم أسلوب التنمر".
كما انتصر ترامب في الانتخابات الرئاسية متجاوزًا معتقدين شائعين: "الغشاشون لا ينجحون, " هذه ليست مجرد كلمات لتهدئة الضحايا من التنمر، بل تمثل مبادئ قانونية أساسية تهدف إلى الحد من الغش وقيود على القوى المتنمرة, ومع ذلك، في السياسة، ينجح كثير من المخالفين للقواعد والمتنمرين في الوصول إلى السلطة، كما يظهر في قادة مثل فلاديمير بوتين، وناريندرا مودي، وبنيامين نتنياهو، ورجب طيب أردوغان، والآن ترامب, على الرغم من تاريخه في خرق القوانين وسلوكه العدواني، تمكن ترامب من فرض نفسه للوصول إلى البيت الأبيض, وغالبية الناخبين الأمريكيين إما تجاهلوا سلوك ترامب أو حتى أيدوه، مائلين نحو فكرة القيادة القوية التي يمكنها ممارسة الضغط على روسيا وأوكرانيا أو التفاوض على وقف إطلاق النار في غزة ولبنان, كما لاقت مواقفه الصارمة بشأن الهجرة ووعده بفرض تعريفات جمركية استحسانًا من مؤيديه, ومع ذلك، فقد أدى أسلوب ترامب العدائي إلى تنفير العديد من الأشخاص، مما يبرز الطابع الانقسامي لقيادته.
ويشبه نهج ترامب ذلك الذي يتبعه القادة السلطويون الآخرون، حيث يسعى إلى استهداف الخصوم وقمع المعارضة وتركيز السلطة لفترة طويلة, وبالنظر إلى هيمنة الولايات المتحدة العالمية، فإن أساليب ترامب المتنمرة ستسفر عن عواقب بعيدة المدى، حيث يسعى إلى فرض السيطرة الاقتصادية والجيوسياسية والثقافية للولايات المتحدة، مما يوسع نطاق نفوذ أمريكا بشكل يتجاوز الاستراتيجيات الرئاسية التقليدية.
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