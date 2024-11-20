الرئيس المنتخب دونالد ترامب يقوم بترشيح النائب السابق شون دافي وزيرًا للنقل

(MENAFN
) قام الرئيس المنتخب دونالد ترامب
بترشيح النائب السابق شون دافي وزيرًا للنقل، ويضغط من أجل موافقة الكونغرس على ترشيحات أخرى مثيرة للجدل، بما في ذلك مات غيتس لمنصب المدعي العام, يواجه غيتس، الذي يتعرض لاتهامات أخلاقية، انتقادات من بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بسبب مزاعم تتعلق بسلوك غير لائق مع قاصر, وعلى الرغم من المعارضة المتزايدة، يواصل ترامب التواصل مع أعضاء مجلس الشيوخ، مُحثًا إياهم على تأكيد تعيين غيتس في بداية العام الجديد، رغم أن الشكوك داخل حزبه تظل قائمة.
كما تفاقم الوضع عندما كشف محامي غيتس أن امرأتين شهدتا أمام لجنة الأخلاقيات زعمتا أنه تم دفع مقابل مادي لهما من أجل تقديم "خدمات عاطفية"، بما في ذلك واحدة ادعت أنها شهدت غيتس في وضع غير لائق مع قاصر في عام 2017, بينما اعترف ترامب بالتحديات التي تواجه تأكيد غيتس، إلا أنه يواصل دعم ترشيحه, كما أثار مرشحون آخرون مثل روبرت كينيدي لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية، وبيتي هيغسويث للدفاع، وتولسي غابارد للاستخبارات، قلقًا، لكنهم يُعتبرون حلفاء أقوياء لأيديولوجية ترامب "أمريكا أولًا".
في حين أصبح تقرير لجنة الأخلاقيات حول غيتس نقطة خلاف، مما يهدد بتفريط بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في دعمه, وقد جادل رئيس مجلس النواب مايك جونسون بعدم ضرورة نشر التقرير، مؤكدًا أنه لم يعد ذا صلة بعد استقالة غيتس من منصبه, ومع ذلك، لا يزال بعض أعضاء مجلس الشيوخ غير مقتنعين، وتزداد ضغوط ترامب عليهم, إذا فشل ترشيح غيتس، تشير التقارير إلى أن محامي ترامب الشخصي، تود بلانش، قد يُعتبر بديلاً, كما أشار ترامب إلى أنه لن يتسامح مع المعارضة الكبيرة من حزبه، مهددًا بإقصاء من يعارضونه في المستقبل.
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