غرفة دبي العالمية تجذب 157 شركة متعددة الجنسيات خلال أول 9 أشهر من 2024

(MENAFN
) قامت غرفة دبي العالمية ، إحدى الغرف الثلاث التي تعمل تحت مظلة غرف دبي، بتعزيز جهودها بشكل كبير خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. حيث تركزت جهود الغرفة على دعم توسع الشركات المحلية في الأسواق الدولية الواعدة، وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتتسق هذه الجهود مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.
خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، جذبت غرفة تجارة وصناعة دبي 157 شركة، مما يعكس زيادة كبيرة بنسبة 68.8 بالمئة مقارنة بـ 93 شركة في نفس الفترة من العام الماضي. وتبرز هذه الزيادة أهمية دبي المتزايدة كمقصد استثماري رائد على الساحة العالمية، حيث سعت مجموعة متنوعة من الشركات، بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى إقامة حضور لها في الإمارة.
كانت جهود الغرفة ناجحة بشكل خاص في جذب الشركات متعددة الجنسيات، حيث انضم 39 شركة جديدة إلى دبي، مقارنة بـ 18 شركة في عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 117 بالمئة. بالإضافة إلى ذلك، جذبت 118 شركة صغيرة ومتوسطة إلى دبي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 57 بالمئة مقارنة بـ 75 شركة انضمت في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي. هذه الأرقام تسلط الضوء على جاذبية دبي المتزايدة للأعمال من جميع الأحجام.
لعبت غرفة دبي الدولية أيضًا دورًا رئيسيًا في دعم توسع الشركات المحلية إلى الأسواق العالمية. من خلال شبكة مكاتبها الخارجية ومبادراتها المختلفة، ساعدت الغرفة 75 شركة محلية على التوسع في أسواق جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وهذا يمثل زيادة ملحوظة بنسبة 241 بالمئة مقارنة بـ 22 شركة تم دعم توسعها في نفس الفترة من العام الماضي. تشمل جهود الغرفة تسهيل التصدير المباشر وإقامة حضور مباشر في الأسواق المستهدفة، مما يسهم بشكل كبير في نمو دبي الاقتصادي وانتشارها العالمي.
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