دبي تواصل ترسيخ سمعتها كوجهة رئيسية للعقارات الفاخرة على مستوى العالم

(MENAFN
) تواصل دبي تعزيز مكانتها كوجهة رائدة للعقارات الفاخرة على مستوى العالم، حيث يزداد الإقبال من قبل الشخصيات البارزة والمشاهير على شراء العقارات الفاخرة في الإمارة. ومن أحدث المنضمين إلى قائمة مالكي العقارات الفاخرة في دبي نجم كرة القدم البرازيلي نيمار جونيور، الذي اشترى شقة بنتهاوس فاخرة بقيمة 200 مليون درهم (حوالي 55 مليون دولار) في مشروع "مساكن بوغاتي" من تطويرات بن غاطي. هذا المشروع يعد الأول والأكبر من نوعه في العالم الذي يحمل علامة بوغاتي التجارية، مما يعزز من مكانة دبي كوجهة مميزة لشراء العقارات الفاخرة.
يعتبر مشروع "مساكن بوغاتي" سكنًا فريدًا مصممًا خصيصًا لتلبية احتياجات الأثرياء جدًا، ويقدم تجربة فاخرة ومتميزة لا مثيل لها. ومنذ إطلاقه، حقق المشروع أسعارًا قياسية، ليصبح واحدًا من أغلى المشاريع السكنية في دبي. تصميمه الفخم والخاص يعكس أحدث اتجاهات الفخامة والترف، مما يجعله من المشاريع المفضلة لدى أصحاب الذوق الرفيع. كما أن المشروع يتجاوز كونه مجرد منزل، ليكون تجربة معيشية استثنائية من حيث الخدمات والمرافق.
في نوفمبر من العام الماضي، سجل المشروع أعلى متوسط سعر في منطقة الخليج التجاري، حيث بلغ سعر القدم المربع 9,674 درهمًا، وفقًا لسجلات دائرة الأراضي في دبي. يعد هذا الرقم شهادة على جاذبية المشروع لمالكي العقارات ذوي القدرات المالية العالية، ويعكس الطلب المتزايد على العيش في المجمعات السكنية الفاخرة في دبي. كما يبرز المشروع كأحد أبرز الخيارات الاستثمارية للمستثمرين المحليين والدوليين في قطاع العقارات الفاخرة.
يضم المشروع 182 وحدة سكنية، وكل وحدة منها تتمتع بتصميم معماري حصري يعكس التفرد والرفاهية المطلقة. يساهم الطلب الكبير من المشاهير والأفراد ذوي الثروات الكبيرة في تعزيز مكانة "مساكن بوغاتي" كأحد أبرز المشاريع السكنية في دبي والعالم. هذا الطلب الكبير يعيد تعريف معايير الفخامة في سوق العقارات الفاخرة، ويثبت أن دبي تظل الوجهة المفضلة للباحثين عن أعلى مستويات الرفاهية والتميز.
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