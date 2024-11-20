البيتكوين تصل إلى مستوى قياسي جديد عند 93,800 دولار

(MENAFN
) وصلت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى تاريخي لها عند 93,800 دولار في 19 نوفمبر، متجاوزةً الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله قبل ستة أيام فقط، وفقًا لبيانات من CoinMarketCap. يأتي هذا الإنجاز وسط تزايد الحماس في سوق العملات الرقمية، حيث تواصل البيتكوين جذب المستثمرين. يعكس هذا الارتفاع زيادة الطلب والاهتمام بالأصل الرقمي، مما يعزز مكانتها كأحد أبرز العملات الرقمية.
شهدت صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين (ETFs) في الولايات المتحدة تدفقات كبيرة، حيث استقطبت 255 مليون دولار صافي التدفقات في 19 نوفمبر. ساعدت هذه الأداء القوي في تعويض الخسائر التي تكبدتها الصناديق في اليومين السابقين، مما يبرز ثقة المستثمرين في استمرار نمو البيتكوين. إن تدفقات الصناديق تشير إلى تزايد الاهتمام المؤسسي في مجال العملات الرقمية، مما يساهم في تعزيز زيادة سعر البيتكوين.
بينما تسجل البيتكوين أرقامًا قياسية جديدة، يواصل سوق العملات الرقمية بشكل عام تحقيق مكاسب إيجابية، رغم التحركات المتباينة للعملات الرئيسية الأخرى مثل الإيثيريوم، ودوجكوين، وريبل. تشهد هذه العملات تقلبات، مما يعكس شعور السوق الأوسع. ومع ذلك، تبقى البيتكوين القوة المهيمنة في دفع المكاسب السوقية، مما يجذب انتباه المستثمرين من الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
في سوق الخيارات، هناك زيادة في الرهانات على أن البيتكوين سيتجاوز حاجز الـ100,000 دولار بنهاية العام. يعزز هذا التفاؤل من عدة عوامل، بما في ذلك الأجواء السياسية في الولايات المتحدة بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى الدعم المتزايد للعملات الرقمية في الكونغرس. يراهن المستثمرون على استمرار صعود البيتكوين مع تزايد الوضوح التنظيمي وارتفاع قبوله في الأسواق المالية.
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