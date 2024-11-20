السعودية تخطط للانتقال من السوق الموازية "نمو" إلى السوق الرئيسية "تداول"

(MENAFN
) وافق مجلس إدارة شركة برج المعرفة السعودية على انتقال الشركة من السوق الموازية "نمو" إلى السوق الرئيسية "تداول"، وذلك وفقًا لإفصاح نشرته الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأربعاء. يعد هذا الانتقال خطوة استراتيجية هامة بالنسبة للشركة، حيث يسعى إلى تعزيز وجودها في السوق المالية وزيادة جذب المستثمرين المحليين والدوليين، ما يساهم في تحقيق المزيد من النمو والتوسع على المدى الطويل.
وأوضحت الشركة في بيانها أن عملية الانتقال إلى السوق الرئيسية مشروطة بالحصول على موافقة السوق المالية السعودية "تداول"، بالإضافة إلى ضرورة استيفاء جميع المتطلبات المحددة في قواعد الإدراج الخاصة بالسوق الرئيسية. وتعتبر هذه الإجراءات ضمانًا لتوافق الشركة مع المعايير المالية والإدارية الصارمة التي تضعها السوق الرئيسية.
في أكتوبر الماضي، وافقت الجمعية العامة لشركة برج المعرفة على توصية مجلس الإدارة بنقل رصيد الاحتياطي النظامي الذي يبلغ 897.2 ألف ريال سعودي (239 ألف دولار) إلى رصيد الأرباح المبقاة، الذي وصل إلى 1.4 مليون ريال سعودي (370 ألف دولار)، وذلك كما هو موضح في البيانات المالية السنوية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024. هذه الخطوة تعد بمثابة إعادة هيكلة مالية تهدف إلى تعزيز وضع الشركة المالي وضمان استدامة أعمالها.
كما وافقت الجمعية العامة على توزيع أرباح مرحلية على أساس نصف سنوي أو ربع سنوي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025. هذه الخطوة تعكس التزام الشركة بتوزيع أرباح عادلة ومستدامة لمساهميها، وهو ما يعكس استقرار الوضع المالي للشركة ورغبتها في تعزيز ثقة المستثمرين في استثماراتهم داخل الشركة.
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