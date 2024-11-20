مصر ترفع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت 15 بالمئة

(MENAFN
) أعلن رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة، محمد طلعت، عن خطط لزيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت في مصر بنسبة 15 بالمئة، اعتبارًا من العام المقبل. تأتي هذه الزيادة نتيجة لارتفاع التكاليف والمصروفات المتعلقة بالخدمات المقدمة، حيث أشار طلعت إلى أن استهلاك الطاقة في أبراج الشبكات والتحديات التشغيلية الأخرى قد أدى إلى زيادة كبيرة في النفقات، مما يستدعي مراجعة الأسعار للحفاظ على جودة الخدمات.
وفي تصريحات لـ إرم بزنس، أكد طلعت أن شركات المحمول في مصر قدمت طلبات إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للموافقة على زيادة الأسعار. وقد وافق الجهاز مبدئيًا على الطلبات المقدمة، مستندًا إلى المبررات التي قدمتها الشركات. وأشار الجهاز إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية التي تؤثر على قطاع الاتصالات، مؤكدًا حق الشركات في إعادة تقييم أسعار خدماتها.
وأرجع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هذه الخطوة إلى الظروف الاقتصادية العامة التي تؤثر على مزودي خدمات المحمول. ومع تزايد النفقات التشغيلية، يعتبر الجهاز أن زيادة الأسعار إجراء معقول لضمان استمرارية تقديم الخدمات. تأتي هذه الخطوة في إطار الحاجة إلى استدامة عمليات الشركات في ظل الضغوط الاقتصادية.
وفقًا لمؤسسة "موردور انتيليجانس"، من المتوقع أن تسجل إيرادات سوق الاتصالات في مصر معدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 3.65 بالمئة حتى عام 2029. وتعمل شركات الاتصالات الكبرى في السوق المصري، مثل "المصرية للاتصالات" و"فودافون" و"أورانج" و"اتصالات مصر"، على تعزيز الابتكار من خلال الاستثمار المستمر في البحث والتطوير لتحسين الخدمات وتعزيز القدرة التنافسية في السوق.
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