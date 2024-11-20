الدولار ينخفض مع تحول تركيز المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن

(MENAFN
) تراجع الدولار في بداية التداول يوم الأربعاء، متخليًا عن المزيد من المكاسب التي ارتبطت بما يسمى بـ"تجارة ترامب"، وهي التوجهات التي دفعتها توقعات السوق بشأن السياسات الحمائية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. ومع ذلك، يزداد تركيز المتداولين على الأصول الآمنة التقليدية مثل الذهب وسط مخاوف من تصاعد الحرب في أوروبا.
انخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في أسبوع، مواصلاً تراجعه لليوم الثالث على التوالي بعد وصوله مؤخرًا إلى أعلى مستوى له في عامين. وقد منح هذا الانخفاض العملات الرئيسية فرصة للالتقاط الأنفاس بعد الارتفاع الحاد الذي شهده الدولار عقب فوز ترامب. ويبدو أن التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية تعرقل التفاؤل السابق بشأن سياسات ترامب.
في الوقت نفسه، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.15 بالمئة ليصل إلى 106.2 نقطة. جاء ذلك بعد أن تراجع المؤشر إلى 106.07 نقطة في وقت سابق من الجلسة، وهو أدنى مستوى له منذ الأربعاء الماضي. ويعكس هذا الانخفاض تراجع الزخم الذي كان يدعم الدولار في الفترة الأخيرة.
الأسبوع الماضي، كان المؤشر قد صعد إلى أعلى مستوى له في عام عند 107.07 نقطة، ولفترة وجيزة قفز إلى مستوى 107.16 نقطة، وهو الأعلى في عامين. ومع ذلك، فإن المخاوف بشأن التضخم والتحديات الاقتصادية الأوسع تلقي بثقلها الآن على الدولار، مما يؤدي إلى تداول حذر بينما تتكيف الأسواق مع الظروف العالمية المتغيرة.
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