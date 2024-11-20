الاحتلال يعتقل شابين ويفتش منازل في الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل /PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابين من مخيم الفوار جنوب الخليل، وفتشت عددا من المنازل.
وذكر مراسل الوكالة الرسمية نقلا عن مصادر محلية، ان قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عبد المجيد ابو طعيمة واحمد يونس النجار، عقب دهم وتفتيش منزليهما.
وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات فتشت منازل في المخيم، واحتجزت مواطنين من عائلات أبو طعيمه، والطيطي، والنجار، وغيرها، واستجوبتهم، قبل أن تطلق سراحهم.
كما داهمت قوات الاحتلال بلدة دورا، وقريتي الطبقة وخرسا، وخربة سلامة جنوب الخليل، وفتشت عدة منازل، عُرف من أصحابها: أيخمان أبو عطوان، وعزات وأيمن ومؤيد عزات عودة، وهمام حنتش، وجهاد الشحاتيت، ورائد بدوي حمدان، وعاثت بمحتوياتها خرابا.
كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل، وبلداتها، وقراها، ومخيماتها، وأغلقت طرقا رئيسية، وفرعية بالبوابات الحديدية، والمكعبات الاسمنتية، والسواتر الترابية.
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