الاحتلال يعتقل شابين ويفتش منازل في الخليل

MENAFN - Palestine News ) الخليل /PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابين من مخيم الفوار جنوب الخليل، وفتشت عددا من المنازل.

وذكر مراسل الوكالة الرسمية نقلا عن مصادر محلية، ان قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عبد المجيد ابو طعيمة واحمد يونس النجار، عقب دهم وتفتيش منزليهما.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات فتشت منازل في المخيم، واحتجزت مواطنين من عائلات أبو طعيمه، والطيطي، والنجار، وغيرها، واستجوبتهم، قبل أن تطلق سراحهم.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة دورا، وقريتي الطبقة وخرسا، وخربة سلامة جنوب الخليل، وفتشت عدة منازل، عُرف من أصحابها: أيخمان أبو عطوان، وعزات وأيمن ومؤيد عزات عودة، وهمام حنتش، وجهاد الشحاتيت، ورائد بدوي حمدان، وعاثت بمحتوياتها خرابا.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل، وبلداتها، وقراها، ومخيماتها، وأغلقت طرقا رئيسية، وفرعية بالبوابات الحديدية، والمكعبات الاسمنتية، والسواتر الترابية.