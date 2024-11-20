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مستعمرون يعتدون على المواطنين في برية المنيا شرق بيت لحم

11/20/2024 3:12:44 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN- اعتدى مستعمرون، اليوم الأربعاء، على المواطنين في منطقة برية المنيا شرق بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي المنيا زايد كوازبة، بأن قطعان المستعمرين هاجموا الأهالي في منطقة البرية، وحاولوا سرقة بعض المواشي إلا أن المواطنين تصدوا لهم.

وأضاف، أن المستعمرين هددوا الأهالي بضرورة إخلاء المنطقة خلال عشر أيام.

وأشار كوازبة، إلى أن برية المنيا تعاني من هجمات المستعمرين وتهديداتهم منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين أول/ أكتوبر2023، إذ شق الاحتلال طرق استعمارية لربط البؤر الاستعمارية المقامة على أراضي المنيا وتقوع وكيسان شرق بيت لحم.

وناشد، المؤسسات الحقوقية للتدخل لحماية المواطنين من هجمات المستعمرين وما يترتب عليها من تخريب للممتلكات.

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