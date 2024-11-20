مستعمرون يعتدون على المواطنين في برية المنيا شرق بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم /PNN- اعتدى مستعمرون، اليوم الأربعاء، على المواطنين في منطقة برية المنيا شرق بيت لحم.
وأفاد رئيس مجلس قروي المنيا زايد كوازبة، بأن قطعان المستعمرين هاجموا الأهالي في منطقة البرية، وحاولوا سرقة بعض المواشي إلا أن المواطنين تصدوا لهم.
وأضاف، أن المستعمرين هددوا الأهالي بضرورة إخلاء المنطقة خلال عشر أيام.
وأشار كوازبة، إلى أن برية المنيا تعاني من هجمات المستعمرين وتهديداتهم منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين أول/ أكتوبر2023، إذ شق الاحتلال طرق استعمارية لربط البؤر الاستعمارية المقامة على أراضي المنيا وتقوع وكيسان شرق بيت لحم.
وناشد، المؤسسات الحقوقية للتدخل لحماية المواطنين من هجمات المستعمرين وما يترتب عليها من تخريب للممتلكات.
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