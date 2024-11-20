مستعمرون يحرقون مركبتين في المزرعة الغربية شمال غرب رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله/PNN- أحرق مستعمرون، فجر اليوم الأربعاء، مركبتين بعد تسللهم لقرية المزرعة الغربية، شمال غرب رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن المركبتين تعودان للمواطن حسن رجب صندوقة.
وأظهرت مقاطع فيديو تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اشتعال النيران بمركبتين أمام منزل المواطن صندوقة في المزرعة الغربية.
وفي الرابع من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، هاجم مستعمرون، المنطقة الصناعية في مدينة البيرة، وأحرقوا 20 مركبة.
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