Thursday, 21 November 2024 04:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مستعمرون يحرقون مركبتين في المزرعة الغربية شمال غرب رام الله

11/20/2024 2:10:01 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أحرق مستعمرون، فجر اليوم الأربعاء، مركبتين بعد تسللهم لقرية المزرعة الغربية، شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن المركبتين تعودان للمواطن حسن رجب صندوقة.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اشتعال النيران بمركبتين أمام منزل المواطن صندوقة في المزرعة الغربية.

وفي الرابع من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، هاجم مستعمرون، المنطقة الصناعية في مدينة البيرة، وأحرقوا 20 مركبة.

MENAFN20112024000205011050ID1108904954

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث