فحص أكثر من نصف مليون مركبة ضمن الحملة الشتوية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
أكد ضابط عمليات إدارة السير ملازم أول محمد دروبي
أن ما يزيد عن نصف مليون مركبة خضعت
للفحص الفني الخاص بالحملة الشتوية وأن
85% من هذه المركبات اجتازت الفحص بنجاح.
وأضاف في حديثه لإذاعة الأمن العام أن عدم صلاحية الأضوية بأنواعها (الأمامية والخلفية والغمازات والرجوع للخلف والبريك) بالإضافة لماسحات الزجاج
ابرز النواقص الفنية التي وجدت خلال حملة الفحص الفني على المركبات.
هذا وتنفذ مديرية الأمن العام
ممثلة بإدارة السير والدوريات الخارجية والإدارة الملكية لحماية البيئة بالتعاون مع مندوبي إدارة الصيانة منذ الثاتي من الشهر الحالي حملة تفتيش وقائي على المركبات يتم من خلالها وضع ملصق على الزجاج الأمامي للمركبات التي تتجاوز الفحص الفني ولا يتم التفتيش عليها مرة أخرى وإصدار إشعار (دون مخالفة) لمدة اسبوع مهلة لاستكمال النواقص المتعلقة بالسلامة للمركبات التي لا تتجاوز الفحص ومن يحصل على إشعار عليه أن يستكمل النواقص ومراجعة أي من أقسام الترخيص أو السير أو الدوريات الخارجية لاجتياز الفحص.
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