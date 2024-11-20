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فحص أكثر من نصف مليون مركبة ضمن الحملة الشتوية

11/20/2024 12:20:41 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
أكد ضابط عمليات إدارة السير ملازم أول محمد دروبي
أن ما يزيد عن نصف مليون مركبة خضعت
للفحص الفني الخاص بالحملة الشتوية وأن
85% من هذه المركبات اجتازت الفحص بنجاح.

وأضاف في حديثه لإذاعة الأمن العام أن عدم صلاحية الأضوية بأنواعها (الأمامية والخلفية والغمازات والرجوع للخلف والبريك) بالإضافة لماسحات الزجاج
ابرز النواقص الفنية التي وجدت خلال حملة الفحص الفني على المركبات.

هذا وتنفذ مديرية الأمن العام
ممثلة بإدارة السير والدوريات الخارجية والإدارة الملكية لحماية البيئة بالتعاون مع مندوبي إدارة الصيانة منذ الثاتي من الشهر الحالي حملة تفتيش وقائي على المركبات يتم من خلالها وضع ملصق على الزجاج الأمامي للمركبات التي تتجاوز الفحص الفني ولا يتم التفتيش عليها مرة أخرى وإصدار إشعار (دون مخالفة) لمدة اسبوع مهلة لاستكمال النواقص المتعلقة بالسلامة للمركبات التي لا تتجاوز الفحص ومن يحصل على إشعار عليه أن يستكمل النواقص ومراجعة أي من أقسام الترخيص أو السير أو الدوريات الخارجية لاجتياز الفحص.

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