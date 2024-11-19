Wednesday, 20 November 2024 06:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((البحرين الوطني)) يعلن الفائزين من حساب ((ثراء)) لشهر سبتمبر

11/19/2024 11:35:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬أسماء‭ ‬الفائزين‭ ‬ضمن‭ ‬سحب‭ ‬جائزة‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬ثراء‮»‬‭ ‬لشهر‭ ‬سبتمبر،‭ ‬حيث‭ ‬أثمر‭ ‬السحب‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬الجوائز‭ ‬الكبرى‭ ‬إعلان‭ ‬فائزين‭ ‬محظوظين‭ ‬هما‭: ‬محمد‭ ‬عبدالله‭ ‬ناصر‭ ‬الحائز‭ ‬فيلا‭ ‬فاخرة‭ ‬بمشروع‭ ‬الرفاع‭ ‬فيوز،‭ ‬وعلي‭ ‬العوامي‭ ‬الرابح‭ ‬بجائزة‭ ‬نقدية‭ ‬مجزية‭ ‬قدرها‭ ‬100 , 000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬علّق‭ ‬صباح‭ ‬عبداللطيف‭ ‬الزياني،‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬تهانينا‭ ‬للفائزين‭ ‬في‭ ‬سحب‭ ‬جوائز‭ ‬حساب‭ ‬ثراء‭ ‬لشهر‭ ‬سبتمبر‭! ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬نهاية‭ ‬العام،‭ ‬نحث‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬ثراء‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬ NBB ‭ ‬ Digital ‭ ‬ Banking ‭ ‬والإيداع‭ ‬لزيادة‭ ‬فرص‭ ‬الفوز‭ ‬بجوائزنا‭ ‬الكبرى‮»‬‭.‬

ويُشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬‮«‬ثراء‮»‬‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬وهو‭ ‬حساب‭ ‬حصري‭ ‬يتيح‭ ‬للعملاء‭ ‬فرص‭ ‬امتلاك‭ ‬أربع‭ ‬فلل‭ ‬فاخرة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬فرص‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬نقدية‭ ‬تتجاوز‭ ‬قيمتها‭ ‬2‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬ضمن‭ ‬سحوبات‭ ‬كبرى‭. ‬علمًا‭ ‬بأن‭ ‬فرص‭ ‬الفوز‭ ‬تتضاعف‭ ‬أمام‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬هذه‭ ‬الحسابات‭ ‬عبر‭ ‬زيادة‭ ‬المدخرات‭.‬

MENAFN19112024000055011008ID1108904546

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث