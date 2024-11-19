((البحرين الوطني)) يعلن الفائزين من حساب ((ثراء)) لشهر سبتمبر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن بنك البحرين الوطني أسماء الفائزين ضمن سحب جائزة حساب «ثراء» لشهر سبتمبر، حيث أثمر السحب الثالث على الجوائز الكبرى إعلان فائزين محظوظين هما: محمد عبدالله ناصر الحائز فيلا فاخرة بمشروع الرفاع فيوز، وعلي العوامي الرابح بجائزة نقدية مجزية قدرها 100 , 000 دولار أمريكي.
وبهذه المناسبة، علّق صباح عبداللطيف الزياني، رئيس تنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الوطني، قائلًا: «تهانينا للفائزين في سحب جوائز حساب ثراء لشهر سبتمبر! مع اقتراب نهاية العام، نحث الجميع على فتح حساب ثراء عبر تطبيق NBB Digital Banking والإيداع لزيادة فرص الفوز بجوائزنا الكبرى».
ويُشار إلى أنه تم إطلاق «ثراء» في وقت سابق من هذا العام، وهو حساب حصري يتيح للعملاء فرص امتلاك أربع فلل فاخرة، إلى جانب فرص الحصول على جوائز نقدية تتجاوز قيمتها 2 مليون دولار أمريكي ضمن سحوبات كبرى. علمًا بأن فرص الفوز تتضاعف أمام العملاء من أصحاب هذه الحسابات عبر زيادة المدخرات.
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