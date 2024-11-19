((البحرين الوطني)) يعلن الفائزين من حساب ((ثراء)) لشهر سبتمبر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬أسماء‭ ‬الفائزين‭ ‬ضمن‭ ‬سحب‭ ‬جائزة‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬ثراء‮»‬‭ ‬لشهر‭ ‬سبتمبر،‭ ‬حيث‭ ‬أثمر‭ ‬السحب‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬الجوائز‭ ‬الكبرى‭ ‬إعلان‭ ‬فائزين‭ ‬محظوظين‭ ‬هما‭: ‬محمد‭ ‬عبدالله‭ ‬ناصر‭ ‬الحائز‭ ‬فيلا‭ ‬فاخرة‭ ‬بمشروع‭ ‬الرفاع‭ ‬فيوز،‭ ‬وعلي‭ ‬العوامي‭ ‬الرابح‭ ‬بجائزة‭ ‬نقدية‭ ‬مجزية‭ ‬قدرها‭ ‬100 , 000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬علّق‭ ‬صباح‭ ‬عبداللطيف‭ ‬الزياني،‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬تهانينا‭ ‬للفائزين‭ ‬في‭ ‬سحب‭ ‬جوائز‭ ‬حساب‭ ‬ثراء‭ ‬لشهر‭ ‬سبتمبر‭! ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬نهاية‭ ‬العام،‭ ‬نحث‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬ثراء‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬ NBB ‭ ‬ Digital ‭ ‬ Banking ‭ ‬والإيداع‭ ‬لزيادة‭ ‬فرص‭ ‬الفوز‭ ‬بجوائزنا‭ ‬الكبرى‮»‬‭.‬

ويُشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬‮«‬ثراء‮»‬‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬وهو‭ ‬حساب‭ ‬حصري‭ ‬يتيح‭ ‬للعملاء‭ ‬فرص‭ ‬امتلاك‭ ‬أربع‭ ‬فلل‭ ‬فاخرة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬فرص‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬نقدية‭ ‬تتجاوز‭ ‬قيمتها‭ ‬2‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬ضمن‭ ‬سحوبات‭ ‬كبرى‭. ‬علمًا‭ ‬بأن‭ ‬فرص‭ ‬الفوز‭ ‬تتضاعف‭ ‬أمام‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬هذه‭ ‬الحسابات‭ ‬عبر‭ ‬زيادة‭ ‬المدخرات‭.‬