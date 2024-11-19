((خليجي بنك)) يطلق حملة ترويجية بمناسبة معرض الجواهر العربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬خليجي‭ ‬بنك،‭ ‬أحد‭ ‬البنوك‭ ‬الإسلامية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إطلاقه‭ ‬حملة‭ ‬ترويجية‭ ‬خلال‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬2024‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬26‭-‬30‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬سيتاح‭ ‬خلاله‭ ‬لخمسة‭ ‬فائزين‭ ‬محظوظين‭ ‬استردادا‭ ‬نقديا‭ ‬بنسبة‭ ‬100 % ‭ ‬على‭ ‬مشترياتهم‭ ‬من‭ ‬المجوهرات‭ ‬عبر‭ ‬بطاقات‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬الائتمانية‭.‬

يشجع‭ ‬هذا‭ ‬العرض‭ ‬المميز‭ ‬العملاء‭ ‬على‭ ‬استكشاف‭ ‬أحدث‭ ‬مجموعات‭ ‬المجوهرات‭ ‬مع‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬قيّمة‭ ‬للفوز‭ ‬باسترداد‭ ‬نقدي‭ ‬100 % ‭ ‬لكل‭ ‬فائز‭. ‬ينطبق‭ ‬العرض‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المشتريات‭ ‬التي‭ ‬تتم‭ ‬باستخدام‭ ‬بطاقات‭ ‬ائتمان‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬المعرض‭.‬

للمشاركة،‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬العملاء‭ ‬استخدام‭ ‬بطاقاتهم‭ ‬الائتمانية‭ ‬من‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬عند‭ ‬شراء‭ ‬المجوهرات‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬المعرض‭. ‬سيتم‭ ‬اختيار‭ ‬الفائزين‭ ‬عبر‭ ‬السحب،‭ ‬وسيتم‭ ‬إعلان‭ ‬أسمائهم‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬الإلكتروني‭ ‬وصفحاته‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قالت‭ ‬أميرة‭ ‬العباسي،‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭: ‬‮«‬في‭ ‬خليجي‭ ‬بنك،‭ ‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بإطلاق‭ ‬حملتنا‭ ‬الترويجية‭ ‬المميزة‭ ‬خلال‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬للسنة‭ ‬الثالثة‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬والذي‭ ‬سيُعقد‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬نوفمبر‭. ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬التسوق‭ ‬لعملائنا،‭ ‬حيث‭ ‬ستتاح‭ ‬لهم‭ ‬الفرصة‭ ‬للفوز‭ ‬باسترداد‭ ‬نقدي‭ ‬بنسبة‭ ‬100 % ‭ ‬على‭ ‬مشترياتهم‭ ‬من‭ ‬المجوهرات‭ ‬باستخدام‭ ‬بطاقاتنا‭ ‬الائتمانية‮»‬‭.‬

وتابعت‭: ‬‮«‬سيتم‭ ‬اختيار‭ ‬خمسة‭ ‬فائزين‭ ‬محظوظين،‭ ‬يحصل‭ ‬كل‭ ‬منهم‭ ‬على‭ ‬استرداد‭ ‬نقدي‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬1000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭. ‬نحن‭ ‬نشجع‭ ‬عملاءنا‭ ‬على‭ ‬استكشاف‭ ‬أحدث‭ ‬مجموعات‭ ‬المجوهرات‭ ‬الفاخرة‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬على‭ ‬تسوقهم‭. ‬في‭ ‬خليجي‭ ‬بنك،‭ ‬نلتزم‭ ‬دائمًا‭ ‬بتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬العروض‭ ‬والخدمات‭ ‬لضمان‭ ‬تجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬استثنائية‮»‬‭ ‬لعملائنا‭ ‬الكرام‭.‬