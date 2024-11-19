((خليجي بنك)) يطلق حملة ترويجية بمناسبة معرض الجواهر العربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن خليجي بنك، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، إطلاقه حملة ترويجية خلال معرض الجواهر العربية 2024 الذي سيقام في الفترة بين 26-30 نوفمبر الجاري، سيتاح خلاله لخمسة فائزين محظوظين استردادا نقديا بنسبة 100 % على مشترياتهم من المجوهرات عبر بطاقات خليجي بنك الائتمانية.
يشجع هذا العرض المميز العملاء على استكشاف أحدث مجموعات المجوهرات مع الحصول على فرصة قيّمة للفوز باسترداد نقدي 100 % لكل فائز. ينطبق العرض على جميع المشتريات التي تتم باستخدام بطاقات ائتمان خليجي بنك خلال فترة المعرض.
للمشاركة، يجب على العملاء استخدام بطاقاتهم الائتمانية من خليجي بنك عند شراء المجوهرات خلال فترة المعرض. سيتم اختيار الفائزين عبر السحب، وسيتم إعلان أسمائهم على موقع خليجي بنك الإلكتروني وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبهذه المناسبة، قالت أميرة العباسي، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في خليجي بنك: «في خليجي بنك، نحن فخورون بإطلاق حملتنا الترويجية المميزة خلال معرض الجواهر العربية للسنة الثالثة على التوالي، والذي سيُعقد هذا العام من 26 إلى 30 نوفمبر. هذه الحملة تهدف إلى تعزيز تجربة التسوق لعملائنا، حيث ستتاح لهم الفرصة للفوز باسترداد نقدي بنسبة 100 % على مشترياتهم من المجوهرات باستخدام بطاقاتنا الائتمانية».
وتابعت: «سيتم اختيار خمسة فائزين محظوظين، يحصل كل منهم على استرداد نقدي يصل إلى 1000 دينار بحريني. نحن نشجع عملاءنا على استكشاف أحدث مجموعات المجوهرات الفاخرة والحصول على قيمة مضافة على تسوقهم. في خليجي بنك، نلتزم دائمًا بتقديم أفضل العروض والخدمات لضمان تجربة مصرفية استثنائية» لعملائنا الكرام.
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