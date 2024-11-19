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الهلال يكشف مدة غياب الثلاثي

11/19/2024 11:24:31 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف الهلال عن آخر تطورات الإصابات التي يعاني منها ثلاثي الزعيم سالم الدوسري، وروبن نيفيز، ومحمد العويس، ومواعيد عودة كل منهم للمشاركة مع الفريق.
وأوضح طبيب النادي خوان خوسيه خيمينيز، أن العويس يعاني من آلام أسفل الظهر، وخضع لعملية جراحية، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالبرنامج التأهيلي في الفترة الحالية مهم من أجل عودة الحارس في أتم جاهزية.
وأضاف، أن العويس سيخضع لبرنامج تأهيلي لمدة شهر، يركز على حركة الظهر وتقويته، إضافة إلى الراحة البدنية الكاملة.
وأنه من المحتمل أن يعود العويس إلى تدريبات الهلال في ديسمبر المقبل.
وعن الدوسري، بين أنه يخضع لبرنامج علاجي منذ أيام، بعد تعرضه لإصابة في الكاحل، هذه الإصابة ستمنعه من اللعب لفترة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع.
أما بشأن نيفيز، فأوضح الطبيب الهلالي أنه خضع لعملية جراحية في الوتر الرضفي للركبة، وقد تكللت بالنجاح، والآن يخضع لبرنامج تأهيلي فائق الدقة.
وسيكون بمقدور نيفيز المشاركة مع الهلال في المباريات بحلول يناير المقبل تقريبا.

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