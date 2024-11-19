الهلال يكشف مدة غياب الثلاثي

(MENAFN
- Al Watan)
كشف الهلال عن آخر تطورات الإصابات التي يعاني منها ثلاثي الزعيم سالم الدوسري، وروبن نيفيز، ومحمد العويس، ومواعيد عودة كل منهم للمشاركة مع الفريق.
وأوضح طبيب النادي خوان خوسيه خيمينيز، أن العويس يعاني من آلام أسفل الظهر، وخضع لعملية جراحية، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالبرنامج التأهيلي في الفترة الحالية مهم من أجل عودة الحارس في أتم جاهزية.
وأضاف، أن العويس سيخضع لبرنامج تأهيلي لمدة شهر، يركز على حركة الظهر وتقويته، إضافة إلى الراحة البدنية الكاملة.
وأنه من المحتمل أن يعود العويس إلى تدريبات الهلال في ديسمبر المقبل.
وعن الدوسري، بين أنه يخضع لبرنامج علاجي منذ أيام، بعد تعرضه لإصابة في الكاحل، هذه الإصابة ستمنعه من اللعب لفترة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع.
أما بشأن نيفيز، فأوضح الطبيب الهلالي أنه خضع لعملية جراحية في الوتر الرضفي للركبة، وقد تكللت بالنجاح، والآن يخضع لبرنامج تأهيلي فائق الدقة.
وسيكون بمقدور نيفيز المشاركة مع الهلال في المباريات بحلول يناير المقبل تقريبا.
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