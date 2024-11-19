يايسله يطالب بتحسين الوضع

(MENAFN
- Al Watan)
وجه مدرب الأهلي، الألماني ماتياس يايسله، طلبا خاصا للاعبي قلعة الكؤوس قبل استئناف منافسات الدوري، بمواجهة الفيحاء الجمعة المقبل، على ملعب الأخير، لحساب الجولة الـ11 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وطلب يايسله من اللاعبين، خلال اجتماع خاص على هامش التدريبات الأخيرة، التركيز على تحسين وضعية الأهلي بالدوري والسعي لتحقيق الانتصارات.
وعلى عكس المسيرة الناجحة في دوري أبطال آسيا للنخبة، وحصد العلامة الكاملة حتى الآن، فإن مسيرة الراقي في الدوري
تبدو مختلفة، حيث يحتل الفريق المركز الثامن بـ14 نقطة بفارق نفس عدد النقاط عن الهلال متصدر الترتيب.
ويأمل المدرب الألماني في تحسين وضعية الأهلي بالدوري، لا سيما وأن الراقي، تعرض لصدمة مبكرة في مشواره ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين هذا الموسم بالخسارة في الدور الأول أمام فريق الجندل ليودع المسابقة التي يتصدر فيها سجل الأبطال التاريخيين.
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