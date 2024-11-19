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يايسله يطالب بتحسين الوضع

11/19/2024 11:24:31 PM
(MENAFN- Al Watan) وجه مدرب الأهلي، الألماني ماتياس يايسله، طلبا خاصا للاعبي قلعة الكؤوس قبل استئناف منافسات الدوري، بمواجهة الفيحاء الجمعة المقبل، على ملعب الأخير، لحساب الجولة الـ11 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وطلب يايسله من اللاعبين، خلال اجتماع خاص على هامش التدريبات الأخيرة، التركيز على تحسين وضعية الأهلي بالدوري والسعي لتحقيق الانتصارات.
وعلى عكس المسيرة الناجحة في دوري أبطال آسيا للنخبة، وحصد العلامة الكاملة حتى الآن، فإن مسيرة الراقي في الدوري تبدو مختلفة، حيث يحتل الفريق المركز الثامن بـ14 نقطة بفارق نفس عدد النقاط عن الهلال متصدر الترتيب.
ويأمل المدرب الألماني في تحسين وضعية الأهلي بالدوري، لا سيما وأن الراقي، تعرض لصدمة مبكرة في مشواره ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين هذا الموسم بالخسارة في الدور الأول أمام فريق الجندل ليودع المسابقة التي يتصدر فيها سجل الأبطال التاريخيين.

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