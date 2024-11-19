مربو أبقار يطالبون بالتراجع عن تعليمات استخدام المخلفات

MENAFN - Khaberni) خبرني -شكا مربو أبقار من أن تعليمات وزارة البيئة التي صدرت مؤخرا، والقاضية بمنع استخدام روث الأبقار "الزبل" غير المعالج داخل المزارع، وعدم بيعه، تعد "عثره أخرى أمام القطاع".

وبين هؤلاء

أنهم يقومون بمعالجة الروث وتقليبه من خلال آليات معينة، كما يتم استخدامه في فصل الشتاء لتدفئة الأبقار، بحسب الغد.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار التعاونية الزراعية، ليث الحاج، أن التعليمات الأخيرة التي أصدرتها وزارة البيئة تعد "عثره أخرى أمام القطاع، إذ إن القطاع ما يزال يعاني من عدة مشاكل، أهمها ملف حليب البودرة، وفتح الاستيراد والحمى القلاعية التي لحقت بهم مؤخرا"، داعيا إلى الاتفاق على آليات وشروط تناسب جميع الأطراف.

من جهته، أكد عضو جمعية ائتلاف مربي الأبقار التعاونية الزراعية، هيثم شاهين، أن التعليمات الجديدة "لا تتوافق مع مربي الأبقار في ظل الخسائر التي لحقت بالقطاع في السنوات الأخيرة"، لافتا إلى وجوب التحاور مع جميع الأطراف عند إصدار أي تعليمات، حيث إن أغلب مربي الأبقار يقومون بمعالجة "الزبل" داخل مزارعهم، ويتم استخدامه في فصل الشتاء بوضعه تحت الأبقار.

يذكر أن مدير مديرية زراعة محافظة الزرقاء المهندس حسين الخالدي التقى الحاج أول من أمس لبحث آليات تعامل مربي الأبقار مع الروث الناتج من مزارعهم، وسبل دعم القطاع، والعمل بتشاركية نظرا لما يحققه قطاع الأبقار من مساهمة إيجابية في الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق بين كافة القطاعات الحكومية المعنية لتسهيل عمل الجمعية.

وأكد الخالدي خلال اللقاء الذي حضرته المهندسة الزراعية سماح الذيب من مديرية زراعة محافظة الزرقاء، وعضو الجمعية السيد كفاح العمايرة، ضرورة العمل المشترك لحل كافة المعيقات التي تواجه مربي الأبقار، لما لذلك من انعكاس إيجابي على القطاع، والمساهمة بتجاوز المعيقات التي تواجههم، سواء الفنية أو اللوجستية.

من جهته، دعا الحاج إلى ضرورة وضع شروط تلائم مزارع الأبقار من حيث معالجة روث الأبقار داخل المزارع. مصادر مطلعة كشفت لـ"الغد" أنه سيتم الاتفاق على وضع شروط ملائمة لمزارع الأبقار، حيث ستتم الموافقة على معالجته داخل المزارع وتقليبه، شريطة أن يتم بيعه لمصانع مرخصة.