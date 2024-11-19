مربو أبقار يطالبون بالتراجع عن تعليمات استخدام المخلفات

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- Khaberni) خبرني -
شكا مربو أبقار من أن تعليمات وزارة البيئة التي صدرت مؤخرا، والقاضية بمنع استخدام روث الأبقار "الزبل" غير المعالج داخل المزارع، وعدم بيعه، تعد "عثره أخرى أمام القطاع".
وبين هؤلاء
أنهم يقومون بمعالجة الروث وتقليبه من خلال آليات معينة، كما يتم استخدامه في فصل الشتاء لتدفئة الأبقار، بحسب الغد.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار التعاونية الزراعية، ليث الحاج، أن التعليمات الأخيرة التي أصدرتها وزارة البيئة تعد "عثره أخرى أمام القطاع، إذ إن القطاع ما يزال يعاني من عدة مشاكل، أهمها ملف حليب البودرة، وفتح الاستيراد والحمى القلاعية التي لحقت بهم مؤخرا"، داعيا إلى الاتفاق على آليات وشروط تناسب جميع الأطراف.
من جهته، أكد عضو جمعية ائتلاف مربي الأبقار التعاونية الزراعية، هيثم شاهين، أن التعليمات الجديدة "لا تتوافق مع مربي الأبقار في ظل الخسائر التي لحقت بالقطاع في السنوات الأخيرة"، لافتا إلى وجوب التحاور مع جميع الأطراف عند إصدار أي تعليمات، حيث إن أغلب مربي الأبقار يقومون بمعالجة "الزبل" داخل مزارعهم، ويتم استخدامه في فصل الشتاء بوضعه تحت الأبقار.
يذكر أن مدير مديرية زراعة محافظة الزرقاء المهندس حسين الخالدي التقى الحاج أول من أمس لبحث آليات تعامل مربي الأبقار مع الروث الناتج من مزارعهم، وسبل دعم القطاع، والعمل بتشاركية نظرا لما يحققه قطاع الأبقار من مساهمة إيجابية في الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق بين كافة القطاعات الحكومية المعنية لتسهيل عمل الجمعية.
وأكد الخالدي خلال اللقاء الذي حضرته المهندسة الزراعية سماح الذيب من مديرية زراعة محافظة الزرقاء، وعضو الجمعية السيد كفاح العمايرة، ضرورة العمل المشترك لحل كافة المعيقات التي تواجه مربي الأبقار، لما لذلك من انعكاس إيجابي على القطاع، والمساهمة بتجاوز المعيقات التي تواجههم، سواء الفنية أو اللوجستية.
من جهته، دعا الحاج إلى ضرورة وضع شروط تلائم مزارع الأبقار من حيث معالجة روث الأبقار داخل المزارع. مصادر مطلعة كشفت لـ"الغد" أنه سيتم الاتفاق على وضع شروط ملائمة لمزارع الأبقار، حيث ستتم الموافقة على معالجته داخل المزارع وتقليبه، شريطة أن يتم بيعه لمصانع مرخصة.
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