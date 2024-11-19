اكثر من نصف سياح الاردن عرب

MENAFN - Khaberni) خبرني - شكل العرب ما نسبته 53.4 % من السياح الذين زاروا الأردن خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار.

وأظهرت البيانات الوزارية أن أعداد الزوار العرب بلغت نحو 2.775 مليون زائر في العشرة الشهور الأولى من العام الحالي، فيما بلغ إجمالي عدد الزوار 5.191 مليون في الفترة نفسها، بحسب الغد.

وسجلت أعداد الزوار الدوليين في الشهور العشرة الأولى، تراجعا بنسبة بلغت 6.6 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي سجلت نحو 5.559 مليون سائح.

وجاء الأردنيون المقيمون في الخارج "المغتربون"، في المرتبة الثانية من ناحية أعداد الزوار الدوليين، إذ شكلت نسبتهم 28.6 % من إجمالي زوار المملكة الدوليين.

وسجل عدد المغتربين نحو 1.489 زائر دولي، في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي.

وشكلت نسبة مساهمة زوار الأردن من الدول الأوروبية في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي 10.9 % من إجمالي الزوار.

وبلغ عدد الزوار من مختلف الدول الأوروبية في الشهور العشرة الأولى، نحو 570.5 ألف زائر.

وبلغت نسبة مساهمة الدول الآسيوية في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، نحو

3.2 % من إجمالي زوار المملكة. ووصل عدد زوار المملكة من مختلف الدول الآسيوية نحو 168.3 ألف.

وشكلت الجنسية الأميركية من إجمالي عداد زوار المملكة ما نسبته 2.8 %.

وبلغ عدد زوار المملكة من الدول الأميركية خلال الشهور العشرة الماضية، نحو 146.7 ألف زائر.

وسجلت نسبة زوار المملكة من الدول الأفريقية خلال الشهور العشرة الماضية، نحو 0.75 %.

وبلغ عدد زوار المملكة من مختلف الدول الأفريقية نحو 38.7 ألف زائر في

الشهور العشرة الأولى.

وأظهرت البيانات أن أعداد زوار المملكة الدوليين من سياح المبيت، بلغت نحو 4.439 مليون سائح مسجلة بنسبة انخفاض بلغت 4.6 %، خلال

الشهور العشرة الأولى، مقارنة مع 4.657 مليون خلال الفترة نسفها من العام الماضي.

وبلغ مقدار تراجع أعداد سياح المبيت في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، نحو 218 ألف سائح.

وجاء في البيانات أن نسبة انخفاض السياح الدوليين من زوار اليوم الواحد بلغت نحو 16.6 %، إذ بلغت أعدادهم قرابة

752.1 ألف سائح مقارنة بـ 902.7 ألف سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وسجل مقدار تراجع أعداد زوار اليوم الواحد نحو 150.6 ألف سائح.

ويشار إلى أن أعداد الزوار الدوليين القادمين إلى المملكة العام الماضي، بلغت نحو 6.353 مليون زائر غالبيتهم من سياح المبيت، إذ بلغت أعدادهم أكثر من 5.345 مليون سائح، ونحو مليون سائح (زوار اليوم الواحد).