قروض الاردن المناخية تقفز %83

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت مجموعة بنوك التنمية متعددة الأطراف "MDBs" أخيرا عن ارتفاع حجم تمويل المناخ "القروض" المقدم للأردن خلال العام الماضي بنسبة 83 % مقارنة مع العام الذي سبقه ليصل إلى نحو 745 مليون دولار.

وبحسب تقرير لمجموعة البنوك، أصدرته بمناسبة قمة المناخ العالمي "كوب 29" المنعقدة في أذربيجان، يعد حجم تمويل المناخ المقدم للأردن العام الماضي الأعلى خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2023 إذ بلغ في عام 2015 نحو 238 مليون دولار، ثم ارتفع في العامين الذين تلاه إلى 412 مليون دولار، و517 مليون دولار تواليا، وفقا للغد.

فيما انخفض في عام 2018 إلى 272 مليون دولار، ليرتفع مجددا في عام 2019 إلى 457 مليون دولار في حين انخفض في عام 2020 إلى 262 مليون دولار، بينما بلغ خلال عام 2021 حوالي 298 مليون دولار، ثم ارتفع

في عام 2022 إلى نحو 406 مليون دولار، ومسجلا العام الماضي قفزة كبيرة، ببلوغه 745 مليون دولار.

وكان البنك المركزي الأردني أطلق في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2023، إستراتيجية التمويل الأخضر 2023- 2028، وذلك كجزء من الجهود لمواجهة مخاطر تغير المناخ، ولمواكبة أحدث الممارسات في التمويل الأخضر الذي يوجه إلى الاستثمارات والمشاريع الصديقة للبيئة التي تُقلل من آثار تغير المناخ.

ويقدر حجم التمويل الأخضر في الأردن حاليا بـ3.1 % فقط من محفظة إقراض البنوك في الأردن، و1.2 % من محفظة مؤسسات التمويل الأصغر.

ويشير مصطلح "بنوك التنمية متعددة الأطراف "(MDBs) إلى المؤسسات التي تقدم المساندة المالية والمشورة المهنية بخصوص أنشطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية، وتتكون المجموعة من بنك التنمية الأفريقي (AfDB)، بنك التنمية الآسيوي (ADB)، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، إضافة إلى بنك التنمية التابع لمجلس أوروبا (CEB)، والبنك الأوروبي للتنمية إعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، إلى جانب مجموعة بنك التنمية للبلدان الأميركية (IDBG)، بنك التنمية الإسلامي (IsDB)، وبنك التنمية الجديد (NDB)، ومجموعة البنك الدولي (WBG).

وبشكل عام ، أوضح التقرير أن المجموعة خصصت في عام 2023 ما يقدر بـ74.7 مليار دولار لتمويل الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تصنف الأردن من بينها، إذ تم تقديم 50 مليار دولار أو ما نسبته 67 % من التمويل لمساعدة هذه الدول لتخفيف في آثار التغير المناخي، مقابل تخصيص 24.7 مليار دولار أو ما نسبته 33 % لدعم جهود تلك الدول في التكييف مع التغير المناخي.

ويظهر التقرير أيضا أن استثمارات بنوك التنمية المتعددة الأطراف في مجال المناخ في الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل بلغت ما مجموعه 68.8 مليار دولار، منها ما نسبته 72.8 % لدعم استثمارات انشطة تخفيف اثار التغيير المناخي، بينما تم استثمار ما نسبته 27.2 % في أنشطة دعم التكييف المناخي.

ووفقا للتقرير تشير تقديرات بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى أنه بحلول عام 2030، سيصل تمويلها الجماعي السنوي المخصص للأنشطة المناخية في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إلى 120 مليار دولار، منها 42 مليار دولار لأنشطة التكيف مع تغير المناخ، كما أنها تستهدف تعبئة 65 مليار دولار من القطاع الخاص.