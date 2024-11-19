Wednesday, 20 November 2024 02:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الخارجية يتسلم نسخا من أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول المعينين لدى البحرين

11/19/2024 7:17:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تسلم‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬أمس‭ ‬عبر‭ ‬الاتصال‭ ‬الإلكتروني‭ ‬المرئي،‭ ‬نسخًا‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬اعتماد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬سفراء‭ ‬الدول‭ ‬المعينين‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

فقد‭ ‬تسلم‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬اعتماد‭ ‬لويس‭ ‬ميغيل‭ ‬ميرلانو‭ ‬هويوس،‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬كولومبيا‭ ‬المعين‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمقيم‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭. ‬

‭ ‬كما‭ ‬تسلم‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬اعتماد‭ ‬جيرفيز‭ ‬ميشيل‭ ‬مامو،‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬سيشل‭ ‬المعين‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمقيم‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭. ‬

‭ ‬وتسلم‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬اعتماد‭ ‬سايمير‭ ‬بالا،‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬ألبانيا‭ ‬المعين‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمقيم‭ ‬في‭ ‬الرياض‭. ‬

كما‭ ‬تسلم‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬اعتماد‭ ‬ماريا‭ ‬بيلوفاس،‭ ‬سفيرة‭ ‬جمهورية‭ ‬استونيا‭ ‬المعينة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمقيمة‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭. ‬

وتسلم‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬اعتماد‭ ‬دانا‭ ‬غولدفينشا،‭ ‬سفيرة‭ ‬جمهورية‭ ‬لاتفيا‭ ‬المعينة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمقيمة‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭. ‬

وقد‭ ‬رحب‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬بالسفراء‭ ‬المعينين‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لما‭ ‬تتسم‭ ‬به‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولهم‭ ‬الصديقة‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ونماء‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الحرص‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬تلك‭ ‬العلاقات‭ ‬والارتقاء‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬أرحب‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬التطلعات‭ ‬والأهداف‭ ‬المشتركة،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لهم‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهام‭ ‬عملهم‭ ‬الدبلوماسي‭. ‬

من‭ ‬جانبهم،‭ ‬أعرب‭ ‬السفراء‭ ‬عن‭ ‬اعتزازهم‭ ‬بتقديم‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬اعتمادهم‭ ‬إلى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬مؤكدين‭ ‬حرصهم‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬أشمل‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات،‭ ‬متمنين‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التطور‭ ‬والنماء‭. ‬

حضر‭ ‬اللقاء،‭ ‬السفير‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية،‭ ‬والسفير‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬الطريفي،‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الشؤون‭ ‬العربية‭ ‬والإفريقية،‭ ‬والسيد‭ ‬سلمان‭ ‬حسن‭ ‬الجلاهمة،‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬شؤون‭ ‬الأمريكيتين‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭. ‬

كلمات دالة

MENAFN19112024000055011008ID1108904249

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث