وزير الخارجية يتسلم نسخا من أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول المعينين لدى البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

فقد‭ ‬تسلم‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬اعتماد‭ ‬لويس‭ ‬ميغيل‭ ‬ميرلانو‭ ‬هويوس،‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬كولومبيا‭ ‬المعين‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمقيم‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭. ‬

‭ ‬كما‭ ‬تسلم‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬اعتماد‭ ‬جيرفيز‭ ‬ميشيل‭ ‬مامو،‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬سيشل‭ ‬المعين‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمقيم‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭. ‬

‭ ‬وتسلم‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬اعتماد‭ ‬سايمير‭ ‬بالا،‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬ألبانيا‭ ‬المعين‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمقيم‭ ‬في‭ ‬الرياض‭. ‬

كما‭ ‬تسلم‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬اعتماد‭ ‬ماريا‭ ‬بيلوفاس،‭ ‬سفيرة‭ ‬جمهورية‭ ‬استونيا‭ ‬المعينة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمقيمة‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭. ‬

وتسلم‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬اعتماد‭ ‬دانا‭ ‬غولدفينشا،‭ ‬سفيرة‭ ‬جمهورية‭ ‬لاتفيا‭ ‬المعينة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمقيمة‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭. ‬

وقد‭ ‬رحب‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬بالسفراء‭ ‬المعينين‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لما‭ ‬تتسم‭ ‬به‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولهم‭ ‬الصديقة‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ونماء‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الحرص‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬تلك‭ ‬العلاقات‭ ‬والارتقاء‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬أرحب‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬التطلعات‭ ‬والأهداف‭ ‬المشتركة،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لهم‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهام‭ ‬عملهم‭ ‬الدبلوماسي‭. ‬

من‭ ‬جانبهم،‭ ‬أعرب‭ ‬السفراء‭ ‬عن‭ ‬اعتزازهم‭ ‬بتقديم‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬اعتمادهم‭ ‬إلى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬مؤكدين‭ ‬حرصهم‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬أشمل‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات،‭ ‬متمنين‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التطور‭ ‬والنماء‭. ‬

حضر‭ ‬اللقاء،‭ ‬السفير‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية،‭ ‬والسفير‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬الطريفي،‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الشؤون‭ ‬العربية‭ ‬والإفريقية،‭ ‬والسيد‭ ‬سلمان‭ ‬حسن‭ ‬الجلاهمة،‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬شؤون‭ ‬الأمريكيتين‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭. ‬

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