وزير الخارجية يتسلم نسخا من أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول المعينين لدى البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تسلم الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، أمس عبر الاتصال الإلكتروني المرئي، نسخًا من أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول المعينين لدى مملكة البحرين.
فقد تسلم وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد لويس ميغيل ميرلانو هويوس، سفير جمهورية كولومبيا المعين لدى مملكة البحرين والمقيم في أبوظبي.
كما تسلم وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد جيرفيز ميشيل مامو، سفير جمهورية سيشل المعين لدى مملكة البحرين والمقيم في أبوظبي.
وتسلم وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سايمير بالا، سفير جمهورية ألبانيا المعين لدى مملكة البحرين والمقيم في الرياض.
كما تسلم وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد ماريا بيلوفاس، سفيرة جمهورية استونيا المعينة لدى مملكة البحرين والمقيمة في أبوظبي.
وتسلم وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد دانا غولدفينشا، سفيرة جمهورية لاتفيا المعينة لدى مملكة البحرين والمقيمة في أبوظبي.
وقد رحب الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بالسفراء المعينين لدى مملكة البحرين، معربًا عن تقديره لما تتسم به علاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين ودولهم الصديقة من تطور ونماء في ظل الحرص المشترك على تعزيز تلك العلاقات والارتقاء بها إلى مستويات أرحب بما يخدم التطلعات والأهداف المشتركة، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد في أداء مهام عملهم الدبلوماسي.
من جانبهم، أعرب السفراء عن اعتزازهم بتقديم نسخة من أوراق اعتمادهم إلى وزير الخارجية، مؤكدين حرصهم على تنمية العلاقات الثنائية إلى مستويات أشمل في شتى المجالات، متمنين لمملكة البحرين المزيد من التطور والنماء.
حضر اللقاء، السفير الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة، مدير عام العلاقات الثنائية، والسفير أحمد محمد الطريفي، رئيس قطاع الشؤون العربية والإفريقية، والسيد سلمان حسن الجلاهمة، رئيس قطاع شؤون الأمريكيتين بوزارة الخارجية.
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