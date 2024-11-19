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المسلم ينزل من على المنصة ويختلف مع النواب ويشيد باستراتيجية الأشغال

11/19/2024 7:17:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ ‬شهدت‭ ‬المناقشة‭ ‬العامة‭ ‬حول‭ ‬الاختناقات‭ ‬المرورية‭ ‬نزول‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬الرئاسة،‭ ‬تاركا‭ ‬رئاسة‭ ‬الجلسة‭ ‬للنائب‭ ‬الأول،‭ ‬وذلك‭ ‬حتى‭ ‬يدلي‭ ‬بمداخلته‭ ‬حول‭ ‬موضوع‭ ‬المناقشة‭ ‬العامة‭.‬

وثمّن‭ ‬المسلم‭ ‬دور‭ ‬الحكومة‭ ‬وعملها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وزارة‭ ‬الاشغال،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬عدم‭ ‬اتفاقه‭ ‬مع‭ ‬النواب‭ ‬بشأن‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬استراتيجية‭ ‬لوزارة‭ ‬الاشغال،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬حضر‭ ‬لمدينة‭ ‬الحد‭ ‬بمعية‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المهندسين،‭ ‬وقام‭ ‬بتقديم‭ ‬شرح‭ ‬واف‭ ‬عن‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تتبعها‭ ‬الوزارة‭ ‬والتي‭ ‬وضعت‭ ‬الميزانية‭ ‬لها‭ ‬بالفعل،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬المشكلة‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬التنفيذ‭ ‬لا‭ ‬في‭ ‬وجود‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬من‭ ‬عدمها‭. ‬

وأفاد‭ ‬المسلم‭ ‬بأنه‭ ‬بحسب‭ ‬شرح‭ ‬الوزير‭ ‬فإنه‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬شارع‭ ‬بمنتصف‭ ‬الجسر‭ ‬يوصل‭ ‬إلى‭ ‬المطار،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أنه‭ ‬سيخفف‭ ‬الازدحام‭ ‬الحاصل‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الحد،‭ ‬ودعا‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬الشارع‭ ‬الدائري‭ ‬وربطه‭ ‬بسماهيج‭ ‬وحتى‭ ‬الجسر‭ ‬الرابع،‭ ‬متمنيًا‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تسريع‭ ‬العمل‭ ‬بالمشروع‭.‬

كما‭ ‬أحصى‭ ‬المسلم‭ ‬المناطق‭ ‬الجديدة‭ ‬بجانب‭ ‬الحد‭ ‬وهي‭ ‬ميناء‭ ‬خليفة،‭ ‬المنطقة‭ ‬الصناعية،‭ ‬الحوض‭ ‬الجاف،‭ ‬الحد،‭ ‬المنطقة‭ ‬الصناعية‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الحد‭ ‬ودلمونيا،‭ ‬قلالي،‭ ‬سماهيج،‭ ‬ديار‭ ‬المحرق،‭ ‬عراد،‭ ‬المطار،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يريد‭ ‬المرور‭ ‬بهذه‭ ‬المناطق‭ ‬يلزم‭ ‬بالمرور‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭. ‬

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