المسلم ينزل من على المنصة ويختلف مع النواب ويشيد باستراتيجية الأشغال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شهدت المناقشة العامة حول الاختناقات المرورية نزول أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب من على منصة الرئاسة، تاركا رئاسة الجلسة للنائب الأول، وذلك حتى يدلي بمداخلته حول موضوع المناقشة العامة.
وثمّن المسلم دور الحكومة وعملها من خلال وزارة الاشغال، مؤكدًا عدم اتفاقه مع النواب بشأن عدم وجود استراتيجية لوزارة الاشغال، موضحًا أن وزير الأشغال حضر لمدينة الحد بمعية عدد من المهندسين، وقام بتقديم شرح واف عن الاستراتيجية التي تتبعها الوزارة والتي وضعت الميزانية لها بالفعل، مؤكدًا أن المشكلة تكمن في وقت التنفيذ لا في وجود الاستراتيجية من عدمها.
وأفاد المسلم بأنه بحسب شرح الوزير فإنه سيكون هناك شارع بمنتصف الجسر يوصل إلى المطار، مؤكدًا أنه سيخفف الازدحام الحاصل في منطقة الحد، ودعا إلى مواصلة الشارع الدائري وربطه بسماهيج وحتى الجسر الرابع، متمنيًا من وزارة الأشغال العمل على تسريع العمل بالمشروع.
كما أحصى المسلم المناطق الجديدة بجانب الحد وهي ميناء خليفة، المنطقة الصناعية، الحوض الجاف، الحد، المنطقة الصناعية ما بين الحد ودلمونيا، قلالي، سماهيج، ديار المحرق، عراد، المطار، مؤكدًا أن كل من يريد المرور بهذه المناطق يلزم بالمرور على شارع الشيخ خليفة.
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