مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن الدوي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بعد جلسة سرية استغرقت حوالي 40 دقيقة رفض مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة أحمد بن سلمان المسلم طلب وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رفع الحصانة عن النائب حمد الدوي على خلفية شكوى مقدمة من النائب أحمد السلوم والنائب خالد بوعنق ضده على خلفية مداخلته حول سواحل جزر أمواج.
وعقدت الجلسة بعيدا عن أعين الإعلاميين والصحفيين بعد أن تم الطلب بمغادرتهم قاعة المجلس.
الجلسة التي شارك بها 34 نائبًا، وغادرها كل من الدوي والسلوم وبوعنق، وشهدت عدة مداخلات من بعض النواب الذين اعتبروا أن طلب رفع الحصانة يمثل مساسا بهيبة المجلس، وخاصة أنه جاء بناء على طلب بعض أعضائه.
وتوقفت الجلسة بسبب تعرض النائب محمد العليوي لعارض صحي وإصابته بإغماء مفاجئ، ما استدعى تدخل الفريق الطبي الموجود في الجلسة لتقديم الإسعافات الأولية بعد حضور سيارة الإسعاف إلى مقر المجلس.
وأسفرت نتائج التصويت النهائية عن رفض 30 نائبا رفع الحصانة بالمقابل وافق 4 نواب فقط على رفعها.
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