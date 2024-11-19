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مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن الدوي

11/19/2024 7:17:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعد‭ ‬جلسة‭ ‬سرية‭ ‬استغرقت‭ ‬حوالي‭ ‬40‭ ‬دقيقة‭ ‬رفض‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬أمس‭ ‬برئاسة‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬طلب‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬رفع‭ ‬الحصانة‭ ‬عن‭ ‬النائب‭ ‬حمد‭ ‬الدوي‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬شكوى‭ ‬مقدمة‭ ‬من‭ ‬النائب‭ ‬أحمد‭ ‬السلوم‭ ‬والنائب‭ ‬خالد‭ ‬بوعنق‭ ‬ضده‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬مداخلته‭ ‬حول‭ ‬سواحل‭ ‬جزر‭ ‬أمواج‭.‬

وعقدت‭ ‬الجلسة‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬أعين‭ ‬الإعلاميين‭ ‬والصحفيين‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬الطلب‭ ‬بمغادرتهم‭ ‬قاعة‭ ‬المجلس‭.‬

الجلسة‭ ‬التي‭ ‬شارك‭ ‬بها‭ ‬34‭ ‬نائبًا،‭ ‬وغادرها‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الدوي‭ ‬والسلوم‭ ‬وبوعنق،‭ ‬وشهدت‭ ‬عدة‭ ‬مداخلات‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬النواب‭ ‬الذين‭ ‬اعتبروا‭ ‬أن‭ ‬طلب‭ ‬رفع‭ ‬الحصانة‭ ‬يمثل‭ ‬مساسا‭ ‬بهيبة‭ ‬المجلس،‭ ‬وخاصة‭ ‬أنه‭ ‬جاء‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬بعض‭ ‬أعضائه‭.‬

وتوقفت‭ ‬الجلسة‭ ‬بسبب‭ ‬تعرض‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬العليوي‭ ‬لعارض‭ ‬صحي‭ ‬وإصابته‭ ‬بإغماء‭ ‬مفاجئ،‭ ‬ما‭ ‬استدعى‭ ‬تدخل‭ ‬الفريق‭ ‬الطبي‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬لتقديم‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬بعد‭ ‬حضور‭ ‬سيارة‭ ‬الإسعاف‭ ‬إلى‭ ‬مقر‭ ‬المجلس‭.‬

وأسفرت‭ ‬نتائج‭ ‬التصويت‭ ‬النهائية‭ ‬عن‭ ‬رفض‭ ‬30‭ ‬نائبا‭ ‬رفع‭ ‬الحصانة‭ ‬بالمقابل‭ ‬وافق‭ ‬4‭ ‬نواب‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬رفعها‭.‬

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