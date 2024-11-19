هوكستين من بيروت: ثمة ((فرصة حقيقية)) لإنهاء النزاع بين حزب الله وإسرائيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ - ‬الوكالات‭: ‬قال‭ ‬المبعوث‭ ‬الأمريكي‭ ‬آموس‭ ‬هوكستين‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬ثمة‭ ‬‮«‬فرصة‭ ‬حقيقية‮»‬‭ ‬لإنهاء‭ ‬النزاع‭ ‬المستمر‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬أصبح‭ ‬‮«‬في‭ ‬متناول‭ ‬أيدينا‮»‬‭. ‬

وفور‭ ‬إعلان‭ ‬هوكستين‭ ‬أن‭ ‬محادثاته‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬نبيه‭ ‬بري‭ ‬المكلف‭ ‬من‭ ‬الحزب‭ ‬التفاوض‭ ‬باسمه،‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬بناءة‮»‬،‭ ‬أعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عن‭ ‬كلمة‭ ‬مرتقبة‭ ‬لأمينه‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬نعيم‭ ‬قاسم‭ ‬أمس،‭ ‬لكن‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬تأجيلها‭. ‬

وعقب‭ ‬اجتماع‭ ‬استمر‭ ‬قرابة‭ ‬ساعتين‭ ‬مع‭ ‬بري،‭ ‬قال‭ ‬هوكستين‭ ‬للصحفيين‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬لحظة‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭.. ‬أنا‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬لتسهيل‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف،‭ ‬فإن‭ ‬القرار‭ ‬بالتوصل‭ ‬الى‭ ‬حل‭ ‬للنزاع‭ ‬يعود‭ ‬الى‭ ‬الأطراف‮»‬‭ ‬المعنية‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬أصبح‭ ‬الأمر‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬متناول‭ ‬أيدينا‮»‬‭. ‬

ووصف‭ ‬هوكستين‭ ‬محادثاته‭ ‬مع‭ ‬بري‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬بناءة‭ ‬للغاية‮»‬،‭ ‬موضحا‭ ‬‮«‬واصلنا‭ ‬تقليص‭ ‬الفجوات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المناقشات‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأسابيع‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‮»‬‭. ‬

ووصل‭ ‬هوكستين‭ ‬إلى‭ ‬بيروت‭ ‬صباح‭ ‬أمس،‭ ‬وسط‭ ‬جهود‭ ‬حثيثة‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬نار‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل‭.

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وإثر‭ ‬لقائه‭ ‬بري،‭ ‬زار‭ ‬هوكستين‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬نجيب‭ ‬ميقاتي،‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬وفق‭ ‬مكتبه‭ ‬الإعلامي‭ ‬أن،‭ ‬‮«‬الأولوية‭ ‬لدى‭ ‬الحكومة‭ ‬هي‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬والعدوان‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬وحفظ‭ ‬السيادة‭ ‬اللبنانية‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬اللبنانية‭ ‬كافة‮»‬‭. ‬

وأتى‭ ‬ذلك‭ ‬غداة‭ ‬تأكيد‭ ‬مصدر‭ ‬رسمي‭ ‬مطلع‭ ‬على‭ ‬الاتصالات‭ ‬الإثنين‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬لبنان‭ ‬يتعامل‭ ‬‮«‬بإيجابية‭ ‬كبيرة‮»‬‭ ‬إزاء‭ ‬مقترح‭ ‬أمريكي‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬يتألف‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬نقطة،‭ ‬ويعمل‭ ‬على‭ ‬صياغة‭ ‬‮«‬ملاحظات‭ ‬نهائية‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬نقل‭ ‬الرد‭ ‬إلى‭ ‬الجانب‭ ‬الأمريكي‭.

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وقال‭ ‬المصدر‭ ‬الرسمي‭ ‬الذي‭ ‬فضّل‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬يمكن‭ ‬القول‭ ‬إننا‭ ‬قطعنا‭ ‬شوطا‭ ‬كبيرا‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التوجه‭ ‬ايجابي‭ ‬ولبنان‭ ‬يتعاطى‭ ‬بإيجابية‭ ‬كبيرة‭ ‬مع‭ ‬المقترح‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يضع‭ ‬‮«‬ملاحظاته‭ ‬النهائية‮»‬‭ ‬عليه‭. ‬

ومنذ‭ ‬تكثيف‭ ‬إسرائيل‭ ‬غاراتها‭ ‬على‭ ‬معاقل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬وشرق‭ ‬لبنان‭ ‬وفي‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬سبتمبر،‭ ‬باءت‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بالفشل‭.

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وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬ماثيو‭ ‬ميلر‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬عرضت‭ ‬‮«‬مقترحات‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الحكومتين‭ ‬اللبنانية‭ ‬والإسرائيلية‭. ‬لقد‭ ‬رد‭ ‬الطرفان‭ ‬على‭ ‬المقترحات‭ ‬التي‭ ‬قدّمناها‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬للصحفيين‭ ‬‮«‬جرى‭ ‬تبادل‭ ‬للأفكار‮»‬‭ ‬حول‭ ‬آلية‭ ‬‮«‬التطبيق‭ ‬الكامل‭ ‬للقرار‭ ‬1701‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والذي‭ ‬نعتبر‭ ‬أنه‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الجميع‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬واشنطن‭ ‬‮«‬ملتزمة‭ ‬هذه‭ ‬العملية‮»‬‭. ‬

وينصّ‭ ‬القرار‭ ‬الدولي‭ ‬1701‭ ‬على‭ ‬انسحاب‭ ‬إسرائيل‭ ‬الكامل‭ ‬من‭ ‬لبنان،‭ ‬وتعزيز‭ ‬انتشار‭ ‬قوة‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬الموقتة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ (‬يونيفيل‭) ‬وحصر‭ ‬الوجود‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬بالجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬والقوة‭ ‬الدولية‭.

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في‭ ‬موازاة‭ ‬ذلك،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬الإثنين‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬ستواصل‭ ‬عملياتها‭ ‬العسكرية‭ ‬ضد‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬لبنان‭. ‬