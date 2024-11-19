هوكستين من بيروت: ثمة ((فرصة حقيقية)) لإنهاء النزاع بين حزب الله وإسرائيل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بيروت - الوكالات: قال المبعوث الأمريكي آموس هوكستين في بيروت أمس إن ثمة «فرصة حقيقية» لإنهاء النزاع المستمر بين حزب الله وإسرائيل، مشيرا إلى أن قرار التوصل الى وقف لإطلاق النار أصبح «في متناول أيدينا».
وفور إعلان هوكستين أن محادثاته مع رئيس البرلمان نبيه بري المكلف من الحزب التفاوض باسمه، كانت «بناءة»، أعلن حزب الله في بيان عن كلمة مرتقبة لأمينه العام الجديد نعيم قاسم أمس، لكن سرعان ما أكد تأجيلها.
وعقب اجتماع استمر قرابة ساعتين مع بري، قال هوكستين للصحفيين «إنها لحظة اتخاذ القرار.. أنا هنا في بيروت لتسهيل اتخاذ القرار لكن في نهاية المطاف، فإن القرار بالتوصل الى حل للنزاع يعود الى الأطراف» المعنية. وأضاف «لقد أصبح الأمر الآن في متناول أيدينا».
ووصف هوكستين محادثاته مع بري بأنها «بناءة للغاية»، موضحا «واصلنا تقليص الفجوات من خلال المناقشات على مدى الأسابيع القليلة الماضية».
ووصل هوكستين إلى بيروت صباح أمس، وسط جهود حثيثة على أكثر من مستوى للتوصل إلى وقف لإطلاق نار بين حزب الله وإسرائيل.
وإثر لقائه بري، زار هوكستين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي أكد وفق مكتبه الإعلامي أن، «الأولوية لدى الحكومة هي وقف إطلاق النار والعدوان على لبنان وحفظ السيادة اللبنانية على الأراضي اللبنانية كافة».
وأتى ذلك غداة تأكيد مصدر رسمي مطلع على الاتصالات الإثنين لوكالة فرانس برس أن لبنان يتعامل «بإيجابية كبيرة» إزاء مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار يتألف من 13 نقطة، ويعمل على صياغة «ملاحظات نهائية» قبل نقل الرد إلى الجانب الأمريكي.
وقال المصدر الرسمي الذي فضّل عدم الكشف عن هويته الاثنين «يمكن القول إننا قطعنا شوطا كبيرا»، مضيفا أن «التوجه ايجابي ولبنان يتعاطى بإيجابية كبيرة مع المقترح» الذي يضع «ملاحظاته النهائية» عليه.
ومنذ تكثيف إسرائيل غاراتها على معاقل حزب الله في جنوب وشرق لبنان وفي الضاحية الجنوبية لبيروت في 23 سبتمبر، باءت الجهود الدولية للتوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بالفشل.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر الاثنين إن الولايات المتحدة عرضت «مقترحات على كل من الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية. لقد رد الطرفان على المقترحات التي قدّمناها».
وأوضح في تصريح للصحفيين «جرى تبادل للأفكار» حول آلية «التطبيق الكامل للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والذي نعتبر أنه يصب في مصلحة الجميع»، مؤكدا أن واشنطن «ملتزمة هذه العملية».
وينصّ القرار الدولي 1701 على انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان، وتعزيز انتشار قوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) وحصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية بالجيش اللبناني والقوة الدولية.
في موازاة ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإثنين إن إسرائيل ستواصل عملياتها العسكرية ضد حزب الله حتى في حال تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان.
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