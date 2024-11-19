استشهاد ثلاثة فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

جنين‭ - ‬الوكالات‭: ‬استشهد‭ ‬ثلاثة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬خلال‭ ‬مداهمة‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بلدة‭ ‬قباطية‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬جنين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬فجر‭ ‬أمس،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬محافظ‭ ‬المدينة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

وأوضح‭ ‬محافظ‭ ‬المدينة‭ ‬كمال‭ ‬أبو‭ ‬الرب‭ ‬‮«‬أبلغنا‭ ‬رسميا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الارتباط‭ ‬العسكري‭ ‬عن‭ ‬ثلاثة‭ ‬شهداء،‭ ‬وهم‭ ‬محتجزون‭ ‬الآن‭ ‬لدى‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‮»‬‭.

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وكشفت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬لاحقا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬الشبان‭ ‬الثلاثة‭ ‬هم‭ ‬رائد‭ ‬حنايشة‭ (‬24‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬أنور‭ ‬سباعنة‭ (‬25‭ ‬عاما‭) ‬وسليمان‭ ‬طزازعة‭ (‬32‭ ‬عاما‭). ‬

ونفذ‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬عملية‭ ‬اقتحام‭ ‬بدأها‭ ‬منتصف‭ ‬ليل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬شملت‭ ‬مدينة‭ ‬جنين‭ ‬ومخيمها‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬بلدة‭ ‬قباطية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬تسمى‭ ‬‮«‬مثلث‭ ‬الشهداء‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬محافظ‭ ‬المدينة‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬حاصر‭ ‬الشبان‭ ‬الثلاثة‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬من‭ ‬الصفيح‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬قباطية،‭ ‬ووقعت‭ ‬اشتباكات‭ ‬مسلحة‭. ‬

وأضاف‭ ‬أبو‭ ‬الرب‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬‮«‬منعت‭ ‬الهلال‭ ‬الاحمر‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬المصابين،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬كانت‭ ‬جرافات‭ ‬الاحتلال‭ ‬تجرف‭ ‬الطرقات‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جنين‭ ‬ومخيمها‮»‬‭. ‬

وذكر‭ ‬الهلال‭ ‬الاحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬أن‭ ‬شابا‭ ‬رابعا‭ ‬أصيب‭ ‬بطلق‭ ‬ناري‭ ‬في‭ ‬الخاصرة‭ ‬خلال‭ ‬العملية،‭ ‬وتم‭ ‬نقله‭ ‬الى‭ ‬المشفى‭ ‬للعلاج‭. ‬

ولم‭ ‬يكن‭ ‬الشاب‭ ‬المصاب‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬المحاصرين‭ ‬حسب‭ ‬محافظ‭ ‬المدينة‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬أطلقت‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الاتجاهات‭ ‬والشاب‭ ‬المصاب‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬المارة‮»‬‭. ‬

وأعلن‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬لاحقا‭ ‬أن‭ ‬طواقمه‭ ‬تعاملت‭ ‬مع‭ ‬تسعة‭ ‬جرحى‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬اقتحام‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬لمدينة‭ ‬جنين‭ ‬ومخيمها،‭ ‬بينها‭ ‬5‭ ‬إصابات‭ ‬بالرصاص‭ ‬الحي‭ ‬وأربع‭ ‬بشظايا‭ ‬الرصاص‭ ‬الحي‭ ‬وقنابل‭ ‬أطلقت‭ ‬من‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭. ‬

وأضاف‭ ‬الهلال‭ ‬الاحمر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬اعتدت‭ ‬على‭ ‬طواقمنا‭ ‬وصادرت‭ ‬هواتفهم‭ ‬وتحتجز‭ ‬طاقم‭ ‬اسعاف‭ ‬وتطلق‭ ‬عليهم‭ ‬الغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‭ ‬في‭ ‬جنين‮»‬‭. ‬

وينفذ‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬عمليات‭ ‬اقتحام‭ ‬متكررة‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬بدعوى‭ ‬تعقب‭ ‬مسلحين‭. ‬

وارتفعت‭ ‬وتيرة‭ ‬هذه‭ ‬العمليات‭ ‬عقب‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬اكتوبر‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬

منذ‭ ‬ذلك‭ ‬التاريخ‭ ‬استشهد‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬770‭ ‬فلسطينيا‭ ‬بنيران‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬أو‭ ‬المستوطنين،‭ ‬بحسب‭ ‬معطيات‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬قُتل‭ ‬24‭ ‬إسرائيليا‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬نفذها‭ ‬فلسطينيون‭. ‬