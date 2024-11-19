استشهاد ثلاثة فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
جنين - الوكالات: استشهد ثلاثة فلسطينيين خلال مداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قباطية القريبة من مدينة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة فجر أمس، كما أكد محافظ المدينة لوكالة فرانس برس.
وأوضح محافظ المدينة كمال أبو الرب «أبلغنا رسميا من قبل الارتباط العسكري عن ثلاثة شهداء، وهم محتجزون الآن لدى الجيش الإسرائيلي».
وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية لاحقا في بيان أن الشبان الثلاثة هم رائد حنايشة (24 عاما)، أنور سباعنة (25 عاما) وسليمان طزازعة (32 عاما).
ونفذ جيش الاحتلال عملية اقتحام بدأها منتصف ليل الثلاثاء شملت مدينة جنين ومخيمها إضافة إلى بلدة قباطية في منطقة تسمى «مثلث الشهداء».
وقال محافظ المدينة إن الجيش حاصر الشبان الثلاثة في بيت من الصفيح في بلدة قباطية، ووقعت اشتباكات مسلحة.
وأضاف أبو الرب أن القوات الاسرائيلية «منعت الهلال الاحمر من الوصول الى المصابين، في الوقت ذاته كانت جرافات الاحتلال تجرف الطرقات في مدينة جنين ومخيمها».
وذكر الهلال الاحمر الفلسطيني أن شابا رابعا أصيب بطلق ناري في الخاصرة خلال العملية، وتم نقله الى المشفى للعلاج.
ولم يكن الشاب المصاب من ضمن المحاصرين حسب محافظ المدينة الذي قال إن «قوات الاحتلال أطلقت النار في كافة الاتجاهات والشاب المصاب كان من ضمن المارة».
وأعلن الهلال الأحمر لاحقا أن طواقمه تعاملت مع تسعة جرحى منذ بداية اقتحام الجيش الاسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها، بينها 5 إصابات بالرصاص الحي وأربع بشظايا الرصاص الحي وقنابل أطلقت من طائرة مسيرة.
وأضاف الهلال الاحمر أن «قوات الاحتلال اعتدت على طواقمنا وصادرت هواتفهم وتحتجز طاقم اسعاف وتطلق عليهم الغاز المسيل للدموع في جنين».
وينفذ الجيش الاسرائيلي عمليات اقتحام متكررة شمال الضفة الغربية، بدعوى تعقب مسلحين.
وارتفعت وتيرة هذه العمليات عقب العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من اكتوبر العام الماضي.
منذ ذلك التاريخ استشهد ما لا يقل 770 فلسطينيا بنيران الجيش الاسرائيلي أو المستوطنين، بحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، في حين قُتل 24 إسرائيليا في هجمات نفذها فلسطينيون.
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