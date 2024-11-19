موتسيبي يفتش على ملاعب أمم إفريقيا للمحليين 2025

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭ -(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬باتريس‭ ‬موتسيبي،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأفريقي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬كاف‭) ‬أنه‭ ‬سيقوم‭ ‬بزيارة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬كينيا‭ ‬وتنزانيا‭ ‬وأوغندا‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭.‬

أوضح‭ ‬موتسيبي‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الزيارة‭ ‬تأتي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاطمئنان‭ ‬على‭ ‬الملاعب‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬تمهيدا‭ ‬لاستضافة‭ ‬الدول‭ ‬الثلاثة‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الأفريقية‭ ‬للمحليين‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ .‬2025

وقال‭ ‬موتسيبي‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬للموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الرسمي‭ ‬لكاف،‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬إنه‭ ‬سيقوم‭ ‬بالزيارة‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬التقدم‭ ‬والاستعداد‭ ‬

للملاعب‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬والمرافق‭ ‬الأخرى‭ ‬لاستضافة‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البلدان‭ ‬الثلاثة‭.‬

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