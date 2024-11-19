موتسيبي يفتش على ملاعب أمم إفريقيا للمحليين 2025

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
القاهرة -(د ب أ): أعلن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أنه سيقوم بزيارة لكل من كينيا وتنزانيا وأوغندا الشهر المقبل.
أوضح موتسيبي أن تلك الزيارة تأتي من أجل الاطمئنان على الملاعب والبنية التحتية تمهيدا لاستضافة الدول الثلاثة بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين التي ستقام في فبراير .2025
وقال موتسيبي في تصريحات للموقع الإلكتروني الرسمي لكاف، أمس الثلاثاء، إنه سيقوم بالزيارة للاطلاع على مدى التقدم والاستعداد
للملاعب والبنية التحتية والمرافق الأخرى لاستضافة البطولة في هذه البلدان الثلاثة.
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