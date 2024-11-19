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الإصابة تحرم إنجلترا من هيمب

11/19/2024 7:16:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يفتقد‭ ‬منتخب‭ ‬إنجلترا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للسيدات‭ ‬الثنائي‭ ‬لورين‭ ‬هيمب‭ ‬وإيلا‭ ‬تون‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭ ‬في‭ ‬مباراتي‭ ‬الفريق‭ ‬الوديتين‭ ‬ضد‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وسويسرا،‭ ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬تقرر‭ ‬استدعاء‭ ‬لورا‭ ‬بليندكيلد‭ ‬براون‭ ‬وروبي‭ ‬ماس،‭ ‬لاعبتي‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬وليستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزيين‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يلتقي‭ ‬منتخب‭ ‬إنجلترا‭ ‬للسيدات‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الأمريكي،‭ ‬الذي‭ ‬تتولى‭ ‬قيادته‭ ‬إيما‭ ‬هايز،‭ ‬مدربة‭ ‬تشيلسي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬السابقة،‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ (‬ويمبلي‭) ‬العريق‭ ‬بالعاصمة‭ ‬البريطانية‭ ‬لندن‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يواجه‭ ‬سويسرا،‭ ‬المضيفة‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬بملعب‭ (‬برامال‭ ‬لين‭) ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬شيفيلد‭ ‬الإنجليزية‭.‬

وعقب‭ ‬الخسارة‭ ‬3/4‭ ‬أمام‭ ‬ألمانيا‭ ‬وديا‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬عاد‭ ‬فريق‭ ‬المدربة‭ ‬سارينا‭ ‬ويجمان‭ ‬إلى‭ ‬مساره‭ ‬الصحيح‭ ‬بفوزه‭ ‬2‭/‬1‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬كوفنتري‭.‬

وخضعت‭ ‬هيمب،‭ ‬مهاجمة‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي،‭ ‬لجراحة‭ ‬ناجحة‭ ‬في‭ ‬الركبة،‭ ‬بينما‭ ‬غابت‭ ‬تون،‭ ‬لاعبة‭ ‬وسط‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬بسبب‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬ربلة‭ ‬الساق‭ (‬السمانة‭.‬

وتشعر‭ ‬ويجمان‭ ‬بأن‭ ‬القائمة‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬لاعبة‭ ‬ستواجه‭ ‬اختبارا‭ ‬صعبا‭ ‬في‭ ‬مباراتي‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الأخيرتين‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

وقالت‭ ‬ويجمان‭ ‬لموقع‭ (‬إنجلاند‭ ‬فوتبول‭)‬،‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬نافذة‭ ‬دولية‭ ‬مهمة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭ ‬لمواصلة‭ ‬عملنا‭ ‬للاستعداد‭ ‬لبطولة‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل‮»‬‭.‬

أضافت‭ ‬ويجمان‭ ‬‮«‬كل‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬هاتين‭ ‬المباراتين‭ ‬وكل‭ ‬لحظة‭ ‬قضيناها‭ ‬معا‭ ‬في‭ ‬سانت‭ ‬جورج‭ ‬بارك‭ ‬هي‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬أننا‭ ‬سنكون‭ ‬حيث‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬عندما‭ ‬تبدأ‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭ ‬في‭ ‬2‭ ‬يوليو‭ ‬القادم‮»‬‭.‬

شددت‭ ‬مدربة‭ ‬منتخب‭ ‬إنجلترا‭ ‬في‭ ‬حديثها،‭ ‬الذي‭ ‬نقلته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬أيه‭ ‬ميديا‭) ‬‮«‬بينما‭ ‬نواصل‭ ‬استعداداتنا،‭ ‬نريد‭ ‬اختبار‭ ‬أنفسنا‭ ‬ضد‭ ‬أفضل‭ ‬الفرق،‭ ‬ولهذا‭ ‬السبب‭ ‬اخترنا‭ ‬بعناية‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وسويسرا‭. ‬إنهما‭ ‬خصمان‭ ‬سيتحدانا‭ ‬بطرق‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النافذة‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬بالضبط‭ ‬ما‭ ‬نريده‮»‬‭.‬


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