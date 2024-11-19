الإصابة تحرم إنجلترا من هيمب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن - (د ب أ): يفتقد منتخب إنجلترا لكرة القدم للسيدات الثنائي لورين هيمب وإيلا تون بسبب الإصابة في مباراتي الفريق الوديتين ضد الولايات المتحدة وسويسرا، في المقابل، تقرر استدعاء لورا بليندكيلد براون وروبي ماس، لاعبتي مانشستر سيتي وليستر سيتي الإنجليزيين لأول مرة.
ومن المقرر أن يلتقي منتخب إنجلترا للسيدات مع نظيره الأمريكي، الذي تتولى قيادته إيما هايز، مدربة تشيلسي الإنجليزي السابقة، على ملعب (ويمبلي) العريق بالعاصمة البريطانية لندن في 30 نوفمبر الجاري، قبل أن يواجه سويسرا، المضيفة لبطولة كأس أمم أوروبا عام 2025، بملعب (برامال لين) في مدينة شيفيلد الإنجليزية.
وعقب الخسارة 3/4 أمام ألمانيا وديا الشهر الماضي، عاد فريق المدربة سارينا ويجمان إلى مساره الصحيح بفوزه 2/1 على جنوب إفريقيا في كوفنتري.
وخضعت هيمب، مهاجمة مانشستر سيتي، لجراحة ناجحة في الركبة، بينما غابت تون، لاعبة وسط مانشستر يونايتد عن الملاعب بسبب مشكلة في ربلة الساق (السمانة.
وتشعر ويجمان بأن القائمة المكونة من 24 لاعبة ستواجه اختبارا صعبا في مباراتي المنتخب الإنجليزي الأخيرتين هذا العام.
وقالت ويجمان لموقع (إنجلاند فوتبول)، أمس الثلاثاء «هذه نافذة دولية مهمة بالنسبة لنا لمواصلة عملنا للاستعداد لبطولة أوروبا في الصيف المقبل».
أضافت ويجمان «كل دقيقة من هاتين المباراتين وكل لحظة قضيناها معا في سانت جورج بارك هي للتأكد من أننا سنكون حيث نحتاج إلى أن نكون عندما تبدأ البطولة القارية في 2 يوليو القادم».
شددت مدربة منتخب إنجلترا في حديثها، الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «بينما نواصل استعداداتنا، نريد اختبار أنفسنا ضد أفضل الفرق، ولهذا السبب اخترنا بعناية الولايات المتحدة وسويسرا. إنهما خصمان سيتحدانا بطرق مختلفة في هذه النافذة وهذا هو بالضبط ما نريده».
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