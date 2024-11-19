إصابة أجيري تحرم هندوراس من جماهيرها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن -(د ب أ): أصبح يتعين على منتخب هندوراس لكرة القدم خوض مباراته المقبلة على ملعبه بدون جمهور.
ويأتي هذا القرار في أعقاب إصابة خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب المكسيك بعلبة جعة، عقب مباراة المنتخبين بذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أمم اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم كونكاكاف.
وسقط أجيري والدم ينزف من وجهه عندما تعرض للضرب أثناء اقترابه من رينالدو رويدا، مدرب منتخب هندوراس لمصافحته بعد انتهاء المباراة. وفتح اتحاد كونكاكاف تحقيقا، قبل أن يفرض عقوبة على هندوراس بسبب «فشلها في توفير تدابير أمنية كافية داخل الملعب». وحذر الاتحاد القاري أيضا من أنه ربما يتم فرض «عقوبات أكثر قسوة» إذا وقعت حوادث مماثلة في المباريات التي ستقام مستقبلا، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).
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