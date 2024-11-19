إصابة أجيري تحرم هندوراس من جماهيرها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ -(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أصبح‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬هندوراس‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬خوض‭ ‬مباراته‭ ‬المقبلة‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬بدون‭ ‬جمهور‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬إصابة‭ ‬خافيير‭ ‬أجيري،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخب‭ ‬المكسيك‭ ‬بعلبة‭ ‬جعة،‭ ‬عقب‭ ‬مباراة‭ ‬المنتخبين‭ ‬بذهاب‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬لبطولة‭ ‬دوري‭ ‬أمم‭ ‬اتحاد‭ ‬أمريكا‭ ‬الشمالية‭ ‬والوسطى‭ ‬والكاريبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬كونكاكاف‭.‬

وسقط‭ ‬أجيري‭ ‬والدم‭ ‬ينزف‭ ‬من‭ ‬وجهه‭ ‬عندما‭ ‬تعرض‭ ‬للضرب‭ ‬أثناء‭ ‬اقترابه‭ ‬من‭ ‬رينالدو‭ ‬رويدا،‭ ‬مدرب‭ ‬منتخب‭ ‬هندوراس‭ ‬لمصافحته‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬المباراة‭. ‬وفتح‭ ‬اتحاد‭ ‬كونكاكاف‭ ‬تحقيقا،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يفرض‭ ‬عقوبة‭ ‬على‭ ‬هندوراس‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬فشلها‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬تدابير‭ ‬أمنية‭ ‬كافية‭ ‬داخل‭ ‬الملعب‮»‬‭. ‬وحذر‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬ربما‭ ‬يتم‭ ‬فرض‭ ‬‮«‬عقوبات‭ ‬أكثر‭ ‬قسوة‮»‬‭ ‬إذا‭ ‬وقعت‭ ‬حوادث‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬مستقبلا،‭ ‬حسبما‭ ‬أفادت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬أيه‭ ‬ميديا‭).‬



