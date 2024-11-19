أموريم يقود تدريبه الأول مع يونايتد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قاد‭ ‬البرتغالي‭ ‬روبن‭ ‬أموريم،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬الجديد‭ ‬لفريق‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬تدريبات‭ ‬الفريق‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬كارينجتون‭.‬

والتقطت‭ ‬بعض‭ ‬الصور‭ ‬لأموريم‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬الفريق‭ ‬غير‭ ‬الدوليين‭ ‬في‭ ‬التدريبات‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين،‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬رزنامة‭ ‬مباريات‭ ‬الدولية‭ ‬الحالية‭.‬

ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يقود‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬السابق‭ ‬لفريق‭ ‬سبورتنج‭ ‬لشبونة‭ ‬البرتغالي‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬له‭ ‬كمدير‭ ‬فني‭ ‬للفريق‭ ‬أمام‭ ‬إيبسويتش‭ ‬تاون‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬المقبل‭ ‬ببطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭.‬

وواصل‭ ‬كوبي‭ ‬ماينو‭ ‬عمله‭ ‬البدني‭ ‬مع‭ ‬زملائه‭ ‬لاستعادة‭ ‬لياقته‭ ‬بالكامل‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬لإصابة‭ ‬خلال‭ ‬مواجهة‭ ‬الفريق‭ ‬ضد‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬ليغيب‭ ‬عن‭ ‬يونايتد‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭.‬

كما‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬المران‭ ‬الإيفواري‭ ‬أمادو‭ ‬ديالو،‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬ينضم‭ ‬إلى‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي‭ ‬الحالي‭ ‬بسبب‭ ‬كدمة‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬الفريق‭ ‬الماضية‭ ‬بالدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬ضد‭ ‬ليستر‭ ‬سيتي‭.‬

كذلك‭ ‬شهدت‭ ‬الحصة‭ ‬التدريبية‭ ‬مشاركة‭ ‬المدافعين‭ ‬الثلاثة‭ ‬لوك‭ ‬شاو‭ ‬وتايريل‭ ‬مالاسيا‭ ‬وليني‭ ‬يورو،‭ ‬الذين‭ ‬يواصلون‭ ‬العمل‭ ‬بدورهم‭ ‬لاستعادة‭ ‬جاهزيتهم‭ ‬تمهيدا‭ ‬لضمهم‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭.‬

وكان‭ ‬ليساندرو‭ ‬مارتينيز‭ ‬وفيكتور‭ ‬ليندلوف‭ ‬قد‭ ‬عادا‭ ‬إلى‭ ‬كارينجتون‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬الأسبوع‭ ‬الجاري‭ ‬لتقييم‭ ‬حالتيهما‭ ‬وتلقي‭ ‬العلاج‭ ‬بعد‭ ‬انسحابهما‭ ‬من‭ ‬معسكري‭ ‬المنتخبين‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬والسويدي‭.‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬10‭ ‬لاعبين‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مران‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬الحصة‭ ‬التدريبية‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬حسبما‭ ‬أفاد‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الرسمي‭ ‬لمانشستر‭ ‬يونايتد‭.‬

وينتظر‭ ‬أموريم‭ ‬عودة‭ ‬اللاعبين‭ ‬الدوليين‭ ‬إلى‭ ‬مانشستر‭ ‬ليقود‭ ‬تدريبات‭ ‬الفريق‭ ‬بقوام‭ ‬كامل‭ ‬استعدادا‭ ‬لمباراة‭ ‬الأحد‭.‬

‭ ‬



