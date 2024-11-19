أموريم يقود تدريبه الأول مع يونايتد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن - (د ب أ): قاد البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني الجديد لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، تدريبات الفريق للمرة الأولى في كارينجتون.
والتقطت بعض الصور لأموريم مع عدد من لاعبي الفريق غير الدوليين في التدريبات التي جرت في وقت متأخر من مساء الاثنين، مع استمرار رزنامة مباريات الدولية الحالية.
ومن المنتظر أن يقود المدير الفني السابق لفريق سبورتنج لشبونة البرتغالي مانشستر يونايتد في أول مباراة له كمدير فني للفريق أمام إيبسويتش تاون يوم الأحد المقبل ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وواصل كوبي ماينو عمله البدني مع زملائه لاستعادة لياقته بالكامل بعد تعرضه لإصابة خلال مواجهة الفريق ضد أستون فيلا الشهر الماضي، ليغيب عن يونايتد منذ ذلك الحين.
كما شارك في المران الإيفواري أمادو ديالو، الذي لم ينضم إلى منتخب بلاده في التوقف الدولي الحالي بسبب كدمة تعرض لها خلال مباراة الفريق الماضية بالدوري الإنجليزي ضد ليستر سيتي.
كذلك شهدت الحصة التدريبية مشاركة المدافعين الثلاثة لوك شاو وتايريل مالاسيا وليني يورو، الذين يواصلون العمل بدورهم لاستعادة جاهزيتهم تمهيدا لضمهم إلى قائمة المباريات في الفترة القادمة.
وكان ليساندرو مارتينيز وفيكتور ليندلوف قد عادا إلى كارينجتون في وقت سابق من الأسبوع الجاري لتقييم حالتيهما وتلقي العلاج بعد انسحابهما من معسكري المنتخبين الأرجنتيني والسويدي.
وفي ظل وجود 10 لاعبين فقط من الفريق الأول في مران يوم الاثنين شارك في الحصة التدريبية عدد كبير من لاعبي الأكاديمية، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر يونايتد.
وينتظر أموريم عودة اللاعبين الدوليين إلى مانشستر ليقود تدريبات الفريق بقوام كامل استعدادا لمباراة الأحد.
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