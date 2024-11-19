حكيمي بين المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
جوهانسبرغ - (أ ف ب): سينافس المغربي أشرف حكيمي مدافع باريس سان جرمان الفرنسي عن جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2024، بحسب ما كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في القائمة المختصرة للمرشحين.
ويتنافس حكيمي مع الغيني سيرهو غيراسي مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، النيجيري أديمولا لوكمان مهاجم أتالانتا الإيطالي، إلى جانب العاجي سيمون أدينغرا جناح برايتون الإنجليزي ورونوين ويليامس حارس صن داونز الجنوب إفريقي.
وغاب عن القائمة النيجيري فيكتور أوسيمهن مهاجم غلطة سراي التركي، المتوّج بالجائزة العام الماضي، وقائد المنتخب المصري ومهاجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.
وتوّج حكيمي الذي فاز بلقب أفضل لاعب صاعد في القارة مرتين في 2018 و2019، بلقبي الدوري والكأس في فرنسا هذا العام.
وقاد لوكمان، المرشّح الأبرز للفوز بالجائزة، أتالانتا إلى التتويج بلقب الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بتسجيله ثلاثية «هاتريك» في مرمى باير ليفركوزن الألماني في النهائي، كما بلغ مع منتخب بلاده نهائي كأس الأمم الإفريقية.
وتوّج أدينغرا باللقب القاري مع ساحل العاج، فيما ساهم غيراسي بحلول شتوتغارت الذي انتقل منه إلى دورتموند، في المركز الثاني ضمن الدوري الموسم الماضي، وحلّ في المركز الثالث ضمن ترتيب الهدافين بـ30 هدفا.
وتحتضن مدينة مراكش المغربية حفل توزيع الجوائز في 16 ديسمبر المقبل.
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