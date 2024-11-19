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حكيمي بين المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي

11/19/2024 7:16:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

جوهانسبرغ‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سينافس‭ ‬المغربي‭ ‬أشرف‭ ‬حكيمي‭ ‬مدافع‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬عن‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬إفريقي‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬كشف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬كاف‭) ‬في‭ ‬القائمة‭ ‬المختصرة‭ ‬للمرشحين‭.‬

ويتنافس‭ ‬حكيمي‭ ‬مع‭ ‬الغيني‭ ‬سيرهو‭ ‬غيراسي‭ ‬مهاجم‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني،‭ ‬النيجيري‭ ‬أديمولا‭ ‬لوكمان‭ ‬مهاجم‭ ‬أتالانتا‭ ‬الإيطالي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬العاجي‭ ‬سيمون‭ ‬أدينغرا‭ ‬جناح‭ ‬برايتون‭ ‬الإنجليزي‭ ‬ورونوين‭ ‬ويليامس‭ ‬حارس‭ ‬صن‭ ‬داونز‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭.‬

وغاب‭ ‬عن‭ ‬القائمة‭ ‬النيجيري‭ ‬فيكتور‭ ‬أوسيمهن‭ ‬مهاجم‭ ‬غلطة‭ ‬سراي‭ ‬التركي،‭ ‬المتوّج‭ ‬بالجائزة‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وقائد‭ ‬المنتخب‭ ‬المصري‭ ‬ومهاجم‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنجليزي‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭.‬

وتوّج‭ ‬حكيمي‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬بلقب‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬صاعد‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬2018‭ ‬و2019،‭ ‬بلقبي‭ ‬الدوري‭ ‬والكأس‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

وقاد‭ ‬لوكمان،‭ ‬المرشّح‭ ‬الأبرز‭ ‬للفوز‭ ‬بالجائزة،‭ ‬أتالانتا‭ ‬إلى‭ ‬التتويج‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ (‬يوروبا‭ ‬ليغ‭) ‬بتسجيله‭ ‬ثلاثية‭ ‬‮«‬هاتريك‮»‬‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬النهائي،‭ ‬كما‭ ‬بلغ‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭.‬

وتوّج‭ ‬أدينغرا‭ ‬باللقب‭ ‬القاري‭ ‬مع‭ ‬ساحل‭ ‬العاج،‭ ‬فيما‭ ‬ساهم‭ ‬غيراسي‭ ‬بحلول‭ ‬شتوتغارت‭ ‬الذي‭ ‬انتقل‭ ‬منه‭ ‬إلى‭ ‬دورتموند،‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬ضمن‭ ‬الدوري‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬وحلّ‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬ضمن‭ ‬ترتيب‭ ‬الهدافين‭ ‬بـ30‭ ‬هدفا‭.‬

وتحتضن‭ ‬مدينة‭ ‬مراكش‭ ‬المغربية‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬الجوائز‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭.‬

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