روجرز يوقع عقدا جديدا مع أستون فيلا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬وقع‭ ‬مورجان‭ ‬روجرز،‭ ‬مهاجم‭ ‬فريق‭ ‬أستون‭ ‬فيلا،‭ ‬عقدا‭ ‬جديدا‭ ‬مدة‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬المنافس‭ ‬ببطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يبقى‭ ‬روجرز‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ (‬فيلا‭ ‬بارك‭) ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2030،‭ ‬ليختتم‭ ‬أسبوعا‭ ‬ممتازا‭ ‬شهد‭ ‬ظهوره‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬إنجلترا‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬لقائه‭ ‬ضد‭ ‬اليونان،‭ ‬ببطولة‭ ‬دوري‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭. ‬وتمكن‭ ‬روجرز‭ ‬من‭ ‬تثبيت‭ ‬أقدامه‭ ‬مع‭ ‬أستون‭ ‬فيلا،‭ ‬الذي‭ ‬انتقل‭ ‬إليه‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬ميدلسبره‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬بات‭ ‬عنصرا‭ ‬أساسيا‭ ‬فور‭ ‬انضمامه‭ ‬الى‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬أوناي‭ ‬إيمري،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬أيه‭ ‬ميديا‭).‬

ولعب‭ ‬روجرز‭ ‬دورا‭ ‬في‭ ‬تأهل‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬لبطولة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬النسخة‭ ‬الحالية‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬فوز‭ ‬الفريق‭ ‬الإنجليزي‭ ‬بمبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الدوري‭. ‬وتم‭ ‬مكافأة‭ ‬روجرز‭ ‬على‭ ‬أدائه‭ ‬الرائع‭ ‬باستدعائه‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬الى‭ ‬تشكيلة‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الأول‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬حيث‭ ‬ظهر‭ ‬كبديل‭ ‬في‭ ‬مباراتي‭ ‬الفريق‭ ‬ضد‭ ‬اليونان‭ ‬وإيرلندا‭.‬