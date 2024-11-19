روجرز يوقع عقدا جديدا مع أستون فيلا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن - (د ب أ): وقع مورجان روجرز، مهاجم فريق أستون فيلا، عقدا جديدا مدة ست سنوات مع النادي المنافس ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ومن المقرر أن يبقى روجرز الآن في ملعب (فيلا بارك) حتى عام 2030، ليختتم أسبوعا ممتازا شهد ظهوره لأول مرة مع منتخب إنجلترا الأول في لقائه ضد اليونان، ببطولة دوري أمم أوروبا. وتمكن روجرز من تثبيت أقدامه مع أستون فيلا، الذي انتقل إليه قادما من فريق ميدلسبره الإنجليزي في يناير الماضي، حيث بات عنصرا أساسيا فور انضمامه الى فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).
ولعب روجرز دورا في تأهل أستون فيلا لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث شهدت النسخة الحالية من المسابقة القارية فوز الفريق الإنجليزي بمبارياته الثلاث الأولى في مرحلة الدوري. وتم مكافأة روجرز على أدائه الرائع باستدعائه لأول مرة الى تشكيلة المنتخب الإنجليزي الأول الأسبوع الماضي حيث ظهر كبديل في مباراتي الفريق ضد اليونان وإيرلندا.
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