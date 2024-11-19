نادي الاتحاد يعقد جمعيته العمومية العادية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
عقد نادي الاتحاد الرياضي جمعيته العمومية العادية، في مقر النادي بالزنج. بحضور ممثلي الهيئة العامة للرياضة صديق مطر وحسن بن رجب وعبدالله مطر من إدارة التدقيق، وعائشة العميري الباحث القانوني من إدارة الشؤون القانونية.
وفي بداية الاجتماع رفع رئيس النادي السيد أنور شرف كل الشكر والتقدير الى أعضاء الجمعية العمومية لحرصهم على حضور الاجتماع والذي بلغ نسبته 73 % ، مشيدا بدورهم في متابعة شؤون النادي والتواصل الدائم مع إدارته. ورحب شرف بممثلي الهيئة العامة للرياضة، مشيدا بدعم الهيئة العامة للرياضة الكبير ومساندتها النادي خلال الدورة الإدارة المنتهية. ومثمنا الدور الريادي الذي لعبته الهيئة في تحقيق العديد من المنجزات للنادي، منها إعداد فرق منافسة في جميع الألعاب على الرغم من الوضع المالي المتدني للنادي، والاستقرار الإداري في النادي وتطوير منشآته.
وأضاف السيد أنور شرف أن من أهم انجازات مجلس الإدارة خلال هذه الدورة الانتخابية هو إنهاء السنوات الأربع الماضية بدون تسجيل أي مديونيات مالية على النادي، برغم الوضع المالي الضعيف للنادي، وان إدارة النادي حرصت على دفع جميع المستحقات المالية في اوقاتها المستحقة بدون تأخير، تنفيذا لتوجيهات القيادة الرياضية وحرصا على الاستجابة لاستراتيجية المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
ثم تم استعراض التقريرين الأدبي والمالي عن عام 2023 ومناقشتهما وقد تم اعتمادهما من قبل الجمعية العمومية. وقدم مجلس الإدارة استقالته ايذانا بانتهاء الاجتماع وفتح صفحة الدورة الانتخابية الجديدة.
وبعد انتهاء الاجتماع قام أعضاء الجمعية العمومية بالتصويت لاختيار 9 مرشحين لعضوية مجلس الإدارة القادم من مجموع 11 مرشحا، حيث أسفرت النتائج عن:
أحمد عبدالله الدفاري، عبدالعزيز جاسم السماك، جاسم محمد النعيمي، فاضل عبدالوهاب الستراوي، عبدالوهاب أحمد شعبان، علي عبدالله الصفار، محمد حسين علي فردان، ممدوح محمد البحراني، صلاح درويش مكي، عبدالنبي أحمد شعبان، احتياطي أول إيهاب عبدالله الحمدي، احتياطي ثانٍ.
يذكر أن السيد أنور شرف فاز برئاسة النادي بالتزكية للدورة الانتخابية 2028/2024. وبعد الانتهاء من فرز الأصوات وإعلان نتائج التصويت، جدد السيد انور شرف شكره وتقديره للجمعية العمومية ولممثلي الهيئة، كما تقدم بالشكر للمرشحين الذي لم يحالفهم الحظ، وبارك للمرشحين الذي نالوا ثقة الجمعية العمومية، متمنيا لهم التوفيق في إدارة النادي.
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