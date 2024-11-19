نادي الاتحاد يعقد جمعيته العمومية العادية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

عقد‭ ‬نادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬جمعيته‭ ‬العمومية‭ ‬العادية،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬النادي‭ ‬بالزنج‭. ‬بحضور‭ ‬ممثلي‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬صديق‭ ‬مطر‭ ‬وحسن‭ ‬بن‭ ‬رجب‭ ‬وعبدالله‭ ‬مطر‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬التدقيق،‭ ‬وعائشة‭ ‬العميري‭ ‬الباحث‭ ‬القانوني‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية‭.‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع‭ ‬رفع‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬السيد‭ ‬أنور‭ ‬شرف‭ ‬كل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬الى‭ ‬أعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬لحرصهم‭ ‬على‭ ‬حضور‭ ‬الاجتماع‭ ‬والذي‭ ‬بلغ‭ ‬نسبته‭ ‬73 ‭%‬ ،‭ ‬مشيدا‭ ‬بدورهم‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬شؤون‭ ‬النادي‭ ‬والتواصل‭ ‬الدائم‭ ‬مع‭ ‬إدارته‭. ‬ورحب‭ ‬شرف‭ ‬بممثلي‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬مشيدا‭ ‬بدعم‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬الكبير‭ ‬ومساندتها‭ ‬النادي‭ ‬خلال‭ ‬الدورة‭ ‬الإدارة‭ ‬المنتهية‭. ‬ومثمنا‭ ‬الدور‭ ‬الريادي‭ ‬الذي‭ ‬لعبته‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المنجزات‭ ‬للنادي،‭ ‬منها‭ ‬إعداد‭ ‬فرق‭ ‬منافسة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الألعاب‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الوضع‭ ‬المالي‭ ‬المتدني‭ ‬للنادي،‭ ‬والاستقرار‭ ‬الإداري‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬وتطوير‭ ‬منشآته‭.‬

وأضاف‭ ‬السيد‭ ‬أنور‭ ‬شرف‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬انجازات‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬الانتخابية‭ ‬هو‭ ‬إنهاء‭ ‬السنوات‭ ‬الأربع‭ ‬الماضية‭ ‬بدون‭ ‬تسجيل‭ ‬أي‭ ‬مديونيات‭ ‬مالية‭ ‬على‭ ‬النادي،‭ ‬برغم‭ ‬الوضع‭ ‬المالي‭ ‬الضعيف‭ ‬للنادي،‭ ‬وان‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬دفع‭ ‬جميع‭ ‬المستحقات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬اوقاتها‭ ‬المستحقة‭ ‬بدون‭ ‬تأخير،‭ ‬تنفيذا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬القيادة‭ ‬الرياضية‭ ‬وحرصا‭ ‬على‭ ‬الاستجابة‭ ‬لاستراتيجية‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭.‬

ثم‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬التقريرين‭ ‬الأدبي‭ ‬والمالي‭ ‬عن‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬ومناقشتهما‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬اعتمادهما‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭. ‬وقدم‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬استقالته‭ ‬ايذانا‭ ‬بانتهاء‭ ‬الاجتماع‭ ‬وفتح‭ ‬صفحة‭ ‬الدورة‭ ‬الانتخابية‭ ‬الجديدة‭.‬

وبعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الاجتماع‭ ‬قام‭ ‬أعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬بالتصويت‭ ‬لاختيار‭ ‬9‭ ‬مرشحين‭ ‬لعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬مجموع‭ ‬11‭ ‬مرشحا،‭ ‬حيث‭ ‬أسفرت‭ ‬النتائج‭ ‬عن‭:‬

أحمد‭ ‬عبدالله‭ ‬الدفاري،‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬جاسم‭ ‬السماك،‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬النعيمي،‭ ‬فاضل‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬الستراوي،‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬أحمد‭ ‬شعبان،‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬الصفار،‭ ‬محمد‭ ‬حسين‭ ‬علي‭ ‬فردان،‭ ‬ممدوح‭ ‬محمد‭ ‬البحراني،‭ ‬صلاح‭ ‬درويش‭ ‬مكي،‭ ‬عبدالنبي‭ ‬أحمد‭ ‬شعبان،‭ ‬احتياطي‭ ‬أول‭ ‬إيهاب‭ ‬عبدالله‭ ‬الحمدي،‭ ‬احتياطي‭ ‬ثانٍ‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬السيد‭ ‬أنور‭ ‬شرف‭ ‬فاز‭ ‬برئاسة‭ ‬النادي‭ ‬بالتزكية‭ ‬للدورة‭ ‬الانتخابية‭ ‬2028‭/‬2024‭. ‬وبعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬فرز‭ ‬الأصوات‭ ‬وإعلان‭ ‬نتائج‭ ‬التصويت،‭ ‬جدد‭ ‬السيد‭ ‬انور‭ ‬شرف‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬ولممثلي‭ ‬الهيئة،‭ ‬كما‭ ‬تقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬للمرشحين‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يحالفهم‭ ‬الحظ،‭ ‬وبارك‭ ‬للمرشحين‭ ‬الذي‭ ‬نالوا‭ ‬ثقة‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية،‭ ‬متمنيا‭ ‬لهم‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭.‬