علي عقيل ينتظم في تدريبات الأهلي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬حسين‭ ‬فتح‭ ‬الله





انتظم‭ ‬علي‭ ‬عقيل‭ ‬لاعب‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬بالنادي‭ ‬الأهلي‭ ‬ومنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬تدريبات‭ ‬الفريق‭ ‬استعدادًا‭ ‬للموسم‭ ‬السلاوي‭ ‬الجديد‭.‬

وعانى‭ ‬عقيل‭ ‬من‭ ‬إصابتين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الركبة‭ ‬والحوض‭ ‬منذ‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي،‭ ‬وأبعدته‭ ‬هذه‭ ‬الإصابة‭ ‬عن‭ ‬صفوف‭ ‬فريقه‭ ‬بداية‭ ‬الإعداد‭ ‬وتجمعات‭ ‬منتخب‭ ‬رجال‭ ‬السلة‭.‬

وخضع‭ ‬اللاعب‭ ‬لجلسات‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي،‭ ‬وبعدها‭ ‬دخل‭ ‬في‭ ‬تدريبات‭ ‬فردية‭ ‬مكثفة‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬الجاهزية‭ ‬التامة‭ ‬والتحاقه‭ ‬بالتدريبات‭ ‬الجماعية‭.‬

وانتظم‭ ‬عقيل‭ ‬في‭ ‬التدريبات‭ ‬الجماعية‭ ‬لفريقه،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬تنشيطية‭ ‬السلة‭ ‬بضع‭ ‬دقائق،‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬رتم‭ ‬المباريات‭ ‬وجاهزيته‭ ‬لمباراة‭ ‬فريقه‭ ‬المرتقبة‭ ‬مع‭ ‬المنامة‭ ‬في‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬وتحديدًا‭ ‬نهاية‭ ‬نوفمبر‭ ‬الحالي‭.‬

ويعتبر‭ ‬عقيل‭ ‬عنصرًا‭ ‬مؤثرًا‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الأهلي‭ ‬ومنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬إمكانيات‭ ‬عالية،‭ ‬ويتميز‭ ‬بالتصويبات‭ ‬الثلاثية‭ ‬والدفاع‭ ‬القوي‭.‬