علي عقيل ينتظم في تدريبات الأهلي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: حسين فتح الله
انتظم علي عقيل لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي ومنتخبنا الوطني لكرة السلة في تدريبات الفريق استعدادًا للموسم السلاوي الجديد.
وعانى عقيل من إصابتين على مستوى الركبة والحوض منذ يونيو الماضي، وأبعدته هذه الإصابة عن صفوف فريقه بداية الإعداد وتجمعات منتخب رجال السلة.
وخضع اللاعب لجلسات العلاج الطبيعي، وبعدها دخل في تدريبات فردية مكثفة إلى حين وصوله إلى الجاهزية التامة والتحاقه بالتدريبات الجماعية.
وانتظم عقيل في التدريبات الجماعية لفريقه، ومن المتوقع أن يشارك اليوم في تنشيطية السلة بضع دقائق، للعودة إلى رتم المباريات وجاهزيته لمباراة فريقه المرتقبة مع المنامة في السوبر البحريني وتحديدًا نهاية نوفمبر الحالي.
ويعتبر عقيل عنصرًا مؤثرًا في صفوف الأهلي ومنتخبنا الوطني لما يتمتع به من إمكانيات عالية، ويتميز بالتصويبات الثلاثية والدفاع القوي.
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