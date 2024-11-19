Wednesday, 20 November 2024 02:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


علي عقيل ينتظم في تدريبات الأهلي

11/19/2024 7:16:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬حسين‭ ‬فتح‭ ‬الله


انتظم‭ ‬علي‭ ‬عقيل‭ ‬لاعب‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬بالنادي‭ ‬الأهلي‭ ‬ومنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬تدريبات‭ ‬الفريق‭ ‬استعدادًا‭ ‬للموسم‭ ‬السلاوي‭ ‬الجديد‭.‬

وعانى‭ ‬عقيل‭ ‬من‭ ‬إصابتين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الركبة‭ ‬والحوض‭ ‬منذ‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي،‭ ‬وأبعدته‭ ‬هذه‭ ‬الإصابة‭ ‬عن‭ ‬صفوف‭ ‬فريقه‭ ‬بداية‭ ‬الإعداد‭ ‬وتجمعات‭ ‬منتخب‭ ‬رجال‭ ‬السلة‭.‬

وخضع‭ ‬اللاعب‭ ‬لجلسات‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي،‭ ‬وبعدها‭ ‬دخل‭ ‬في‭ ‬تدريبات‭ ‬فردية‭ ‬مكثفة‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬الجاهزية‭ ‬التامة‭ ‬والتحاقه‭ ‬بالتدريبات‭ ‬الجماعية‭.‬

وانتظم‭ ‬عقيل‭ ‬في‭ ‬التدريبات‭ ‬الجماعية‭ ‬لفريقه،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬تنشيطية‭ ‬السلة‭ ‬بضع‭ ‬دقائق،‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬رتم‭ ‬المباريات‭ ‬وجاهزيته‭ ‬لمباراة‭ ‬فريقه‭ ‬المرتقبة‭ ‬مع‭ ‬المنامة‭ ‬في‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬وتحديدًا‭ ‬نهاية‭ ‬نوفمبر‭ ‬الحالي‭.‬

ويعتبر‭ ‬عقيل‭ ‬عنصرًا‭ ‬مؤثرًا‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الأهلي‭ ‬ومنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬إمكانيات‭ ‬عالية،‭ ‬ويتميز‭ ‬بالتصويبات‭ ‬الثلاثية‭ ‬والدفاع‭ ‬القوي‭.‬

MENAFN19112024000055011008ID1108904225

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث