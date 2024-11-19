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فوز المرجان بفضية في بطولة البوتشيا

11/19/2024 7:16:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

حقق‭ ‬اللاعب‭ ‬عيسى‭ ‬المرجان‭ ‬إنجازاً‭ ‬رياضياً‭ ‬مميزاً‭ ‬بفوزه‭ ‬بالميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية‭ ‬لتحديات‭ ‬البوتشيا،‭ ‬التي‭ ‬تُقام‭ ‬في‭ ‬صالات‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد،‭ ‬قاعة‭ ‬ D ،‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭. ‬

وتوجت‭ ‬مسيرة‭ ‬عيسى‭ ‬المثابرة‭ ‬وتفانيه‭ ‬في‭ ‬التدريب،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬أداءً‭ ‬رائعاً‭ ‬خلال‭ ‬المنافسات،‭ ‬متغلباً‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأبطال‭ ‬الدوليين‭. ‬وقد‭ ‬أبدى‭ ‬عيسى‭ ‬سعادته‭ ‬بهذا‭ ‬الفوز،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنه‭ ‬يعكس‭ ‬الجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬والدعم‭ ‬الذي‭ ‬يتلقاه‭ ‬من‭ ‬مدربيه‭ ‬وزملائه‭.‬

وتستمر‭ ‬البطولة‭ ‬حتى‭ ‬20‭ ‬نوفمبر،‭ ‬حيث‭ ‬يتنافس‭ ‬فيها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬ما‭ ‬يجعلها‭ ‬منصة‭ ‬مثالية‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬وتعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬الرياضية‭ ‬الدولية‭.‬

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