فوز المرجان بفضية في بطولة البوتشيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
حقق اللاعب عيسى المرجان إنجازاً رياضياً مميزاً بفوزه بالميدالية الفضية في البطولة العالمية لتحديات البوتشيا، التي تُقام في صالات عيسى بن راشد، قاعة D ، في الفترة من 14 إلى 20 نوفمبر 2024.
وتوجت مسيرة عيسى المثابرة وتفانيه في التدريب، حيث قدم أداءً رائعاً خلال المنافسات، متغلباً على عدد من الأبطال الدوليين. وقد أبدى عيسى سعادته بهذا الفوز، مؤكداً أنه يعكس الجهود المستمرة والدعم الذي يتلقاه من مدربيه وزملائه.
وتستمر البطولة حتى 20 نوفمبر، حيث يتنافس فيها عدد من أفضل اللاعبين من مختلف أنحاء العالم، ما يجعلها منصة مثالية لتبادل الخبرات وتعزيز الروابط الرياضية الدولية.
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