الهوية الوطنية.. والتراث الثقافي غير المادي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

فقلت‭ ‬له‭: ‬ليس‭ ‬الأمر‭ ‬متعلقا‭ ‬بتذوق‭ ‬الطعام‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬فنون‭ ‬الطهي‭.. ‬لقد‭ ‬أصبحت‭ ‬علوما‭ ‬تدرس‭ ‬في‭ ‬الجامعات‭ ‬والكليات،‭ ‬والمعاهد‭ ‬والمراكز‭.. ‬وأضحت‭ ‬مصدرا‭ ‬جاذبا‭ ‬للسياحة‭ ‬وزيادة‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإيرادات،‭ ‬كما‭ ‬أمست‭ ‬فرصا‭ ‬نوعية‭ ‬للوظائف‭ ‬والتخصصات‭ ‬للشباب‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭.. ‬أرباحها‭ ‬عديدة‭.‬

حينما‭ ‬جاء‭ ‬اللاعب‭ ‬البرازيلي‭ ‬‮«‬رونالدو‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬البلاد،‭ ‬وزار‭ ‬أحد‭ ‬المطاعم‭ ‬الشعبية‭.. ‬تناقلت‭ ‬الوسائل‭ ‬الإعلامية‭ ‬الخبر‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭.. ‬أصبح‭ ‬باب‭ ‬البحرين‭ ‬مقصدا‭ ‬للسياح،‭ ‬ومحرك‭ ‬البحث‭ ‬‮«‬جوجل‮»‬‭ ‬كشف‭ ‬حجم‭ ‬المتابعة‭ ‬العالمية‭ ‬لذلك‭ ‬الخبر‭.. ‬عن‭ ‬البحرين‭ ‬أولا‭.. ‬وعن‭ ‬السياحة‭ ‬ثانيا‭.. ‬وعن‭ ‬الثقافة‭ ‬البحرينية‭ ‬غير‭ ‬المادية‭ ‬ثالثا‭.‬

عدد‭ ‬المطاعم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تجاوز‭ ‬155‭ ‬مطعما‭ ‬سياحيا،‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‭ ‬أو‭ ‬العالمي‭.. ‬لدينا‭ ‬445‭ ‬عربة‭ ‬طعام‭.. ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬المشاريع‭ ‬المنزلية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬الأكلات‭ ‬الشعبية‭.. ‬وكلها‭ ‬تمثل‭ ‬مصدر‭ ‬دخل‭ ‬للأفراد‭ ‬والأسر‭ ‬والبيوت‭.. ‬وخدمات‭ ‬الإقامة‭ ‬والطعام‭ ‬نمت‭ ‬بنسبة‭ ‬10‭.‬7 % ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭.. ‬هذه‭ ‬الإحصائيات‭ ‬تؤكد‭ ‬أن‭ ‬فن‭ ‬الطهي‭ ‬محرك‭ ‬للتنويع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والسياحي‭.. ‬وأن‭ ‬سياحة‭ ‬فن‭ ‬الطهي‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬محركات‭ ‬التنويع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.. ‬وهي‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬غير‭ ‬المادي‭.‬

التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬غير‭ ‬المادي‭ ‬هو‭: ‬‮«‬مجموعة‭ ‬الطقوس‭ ‬والممارسات‭ ‬التي‭ ‬تتبنّاها‭ ‬الأمم‭ ‬والجماعات‭ ‬في‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬نفسها،‭ ‬والتي‭ ‬تتّخذ‭ ‬مع‭ ‬تقادمها‭ ‬طابعاً‭ ‬مميزاً‭ ‬لدى‭ ‬الشعوب‭ ‬المنتمية‭ ‬إلى‭ ‬ثقافة‭ ‬معينة‮»‬‭.. ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬صادقت‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬اليونسكو‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬وتهدف‭ ‬الاتفاقية‭ ‬إلى‭ ‬صون‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬غير‭ ‬المادي،‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الدولية‭ ‬الأخرى‭ ‬الداعمة‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬والاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬بين‭ ‬المجتمعات‭ ‬البشرية‭.‬

هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬إدراج‭ ‬‮«‬فن‭ ‬الفجري‮»‬‭ ‬المرتبط‭ ‬بمهنة‭ ‬صيد‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭ ‬غير‭ ‬المادي‭ ‬للبشرية،‭ ‬وأقامت‭ ‬عدة‭ ‬ملتقيات‭ ‬متخصصة‭ ‬للتراث‭ ‬الثقافي‭ ‬غير‭ ‬المادي‭.. ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬نظمت‭ ‬الهيئة‭ ‬‮«‬ملتقى‭ ‬الشباب‭ ‬للتراث‭ ‬الثقافي‭ ‬غير‭ ‬المادي‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬استضافت‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬اجتماع‭ ‬ممثلي‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬ترشيح‭ ‬‮«‬الخيل‭ ‬العربي‮»‬‭ ‬للتسجيل‭ ‬في‭ ‬القائمة‭ ‬التمثيلية‭ ‬للتراث‭ ‬الثقافي‭ ‬غير‭ ‬المادي‭ ‬لليونسكو،‭ ‬امتداداً‭ ‬لجهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للتعريف‭ ‬بالتراث‭ ‬الوطني‭ ‬وصونه،‭ ‬وفي‭ ‬قيادة‭ ‬ملفات‭ ‬الترشيح‭.‬

قائمة‭ ‬طويلة‭ ‬ومجالات‭ ‬عديدة‭ ‬في‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬غير‭ ‬المادي‭ ‬شاركت‭ ‬فيها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتمكنت‭ ‬من‭ ‬تسجيلها‭ ‬وتوثيقها‭ ‬علامة‭ ‬وطنية‭ ‬متميزة،‭ ‬وذات‭ ‬ارتباط‭ ‬بالثقافة‭ ‬العربية‭ ‬والهوية‭ ‬البحرينية‭.. ‬ومن‭ ‬الأهمية‭ ‬بمكان‭ ‬إطلاع‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬القائمة،‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تمتلك‭ ‬سجلا‭ ‬حافلا‭ ‬وعناصر‭ ‬تراثية‭ ‬غير‭ ‬مادية‭ ‬متنوعة‭.. ‬ومن‭ ‬المهم‭ ‬مواصلة‭ ‬الجرد‭ ‬الوطني‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬الثقافة‭ ‬غير‭ ‬المادية‭ ‬ذات‭ ‬الارتباط‭ ‬بالهوية‭ ‬البحرينية‭.‬

لذلك‭ ‬كله‭ ‬ولكثير‭ ‬غيره‭.. ‬ليس‭ ‬الأمر‭ ‬متعلقا‭ ‬بالطهي‭ ‬والطعام،‭ ‬والمجبوس‭ ‬والمحمر‭.. ‬ولكنه‭ ‬ثقافة‭ ‬أصيلة،‭ ‬وهوية‭ ‬وطنية،‭ ‬ورافد‭ ‬اقتصادي‭ ‬مهم‭.. ‬في‭ ‬عالم‭ ‬يحترم‭ ‬المجتمع‭ ‬الذي‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬هويته،‭ ‬ويعزز‭ ‬نقلها‭ ‬إلى‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭.. ‬ويفتح‭ ‬فرص‭ ‬التوظيف‭ ‬للشباب‭.. ‬وهذا‭ ‬مربط‭ ‬الفرس‭ ‬الذي‭ ‬يشغلنا‭ ‬اليوم‭. ‬

كل‭ ‬التحية‭ ‬والتقدير‭ ‬لوزارة‭ ‬السياحة‭.. ‬ولهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭.. ‬ولهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬كذلك‭.‬