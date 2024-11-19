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كيـف يـهـدد أسـلـوب الـحـيـاة المعاصر صحتنا؟

11/19/2024 7:07:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أظهرت‭ ‬دراسة‭ ‬جديدة‭ ‬أن‭ ‬أسلوب‭ ‬الحياة‭ ‬الحديث‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الوفاة‭ ‬المبكرة‭ ‬بسبب‭ ‬حالات‭ ‬مرضية‭ ‬مختلفة‭.‬

وأوضحت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬أسلوب‭ ‬الحياة‭ ‬الحديث‭ ‬الذي‭ ‬يشمل‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬نوبات‭ ‬ليلية‭ ‬والسهر‭ ‬لمشاهدة‭ ‬التلفاز‭ ‬أو‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬مغلقة‭ ‬أثناء‭ ‬النهار‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعطيل‭ ‬العلاقة‭ ‬الطبيعية‭ ‬بين‭ ‬الضوء‭ ‬والظلام‭.‬

ويعتقد‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬العادات‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬لها‭ ‬تأثيرات‭ ‬صحية‭ ‬خطرة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭.‬

وحلل‭ ‬فريق‭ ‬البحث‭ ‬بيانات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬88‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬حيث‭ ‬ارتدى‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأشخاص‭ ‬أجهزة‭ ‬تتبع‭ ‬الضوء‭ ‬مدة‭ ‬أسبوع،‭ ‬ثم‭ ‬تم‭ ‬متابعة‭ ‬حالتهم‭ ‬الصحية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬8‭ ‬سنوات‭.‬

وأظهرت‭ ‬النتائج‭ ‬أن‭ ‬التعرض‭ ‬لمستويات‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬الضوء‭ ‬ليلا‭ ‬ارتبط‭ ‬بزيادة‭ ‬خطر‭ ‬الوفاة‭ ‬بنسبة‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬21‭% ‬و34‭%‬،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬التعرض‭ ‬لضوء‭ ‬النهار‭ ‬في‭ ‬النهار‭ ‬مرتبطا‭ ‬بانخفاض‭ ‬خطر‭ ‬الوفاة‭ ‬بنسبة‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬17%‭ ‬و34‭%.‬

وقال‭ ‬كبير‭ ‬معدي‭ ‬الدراسة‭ ‬شون‭ ‬كين‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬فلندرز‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭: ‬‮«‬إن‭ ‬التعرض‭ ‬لأيام‭ ‬أكثر‭ ‬قتامة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يسبب‭ ‬اضطرابات‭ ‬في‭ ‬إيقاعاتنا‭ ‬اليومية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يرتبط‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬المشكلات‭ ‬الصحية،‭ ‬مثل‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭ ‬والسمنة‭ ‬وأمراض‭ ‬القلب‭ ‬والاضطرابات‭ ‬النفسية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬خطر‭ ‬الوفاة‭ ‬المبكرة‮»‬‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الدراسة‭ ‬لا‭ ‬تثبت‭ ‬علاقة‭ ‬سببية‭ ‬مباشرة‭ ‬فإن‭ ‬الارتباط‭ ‬الواضح‭ ‬بين‭ ‬التعرض‭ ‬للضوء‭ ‬وأثره‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬والوفيات‭ ‬يدعم‭ ‬فكرة‭ ‬أن‭ ‬الأنماط‭ ‬غير‭ ‬الطبيعية‭ ‬للتعرض‭ ‬للضوء‭ ‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬مشاكل‭ ‬صحية‭ ‬خطرة‭.‬

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