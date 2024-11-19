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الشباب يودع الآسيوية بخسارته من الخليج السعودي

11/19/2024 7:07:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ودع‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬ممثل‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬البحرينية‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬للأندية‭ ‬أبطال‭ ‬الدوري،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تعرض‭ ‬للهزيمة‭ ‬أمام‭ ‬الخليج‭ ‬السعودي‭ ‬بنتيجة‭ (‬20/35‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬الدحيل‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة،‭ ‬لحساب‭ ‬الدور‭ ‬الربع‭ ‬النهائي‭.‬

وانتهى‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بتقدم‭ ‬الخليج‭ ‬السعودي‭ ‬بنتيجة‭ (‬11/16‭)‬،‭ ‬وسوف‭ ‬يلعب‭ ‬الشباب‭ ‬مباراة‭ ‬تحديد‭ ‬المراكز‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬الربع‭ ‬النهائي‭.‬

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