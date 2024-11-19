الشباب يودع الآسيوية بخسارته من الخليج السعودي

الشباب يودع الآسيوية بخسارته من الخليج السعودي
التاريخ
11/19/2024 7:07:40 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ودع فريق الشباب ممثل كرة اليد البحرينية البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري، بعد أن تعرض للهزيمة أمام الخليج السعودي بنتيجة (20/35)، وذلك في المباراة التي جمعتهما يوم أمس الثلاثاء على صالة الدحيل الرياضية في العاصمة القطرية الدوحة، لحساب الدور الربع النهائي.
وانتهى الشوط الأول بتقدم الخليج السعودي بنتيجة (11/16)، وسوف يلعب الشباب مباراة تحديد المراكز بعد انتهاء منافسات الدور الربع النهائي.
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