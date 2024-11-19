وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره السوري في طهران

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
طهران - (أ ف ب): استقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس الثلاثاء نظيره السوري الجديد بسام الصباغ في طهران، في أحدث لقاء لسلسلة اجتماعات بين كبار مسؤولي البلدين الحليفين. وسيلتقي الصباغ خلال زيارته الأولى لطهران منذ توليه منصبه في سبتمبر، مسؤولين إيرانيين، بحسب وسائل إعلام محلية لم تكشف عن مزيد من التفاصيل.
أكد عراقجي في مؤتمر صحفي مشترك دعم بلاده لسوريا والمجموعات المتحالفة مع طهران في المنطقة. وقال: إن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقف دائما إلى جانب سوريا ومحور المقاومة» و«لن تتردد في تقديم كل الدعم اللازم». وتحدث الصباغ من جانبه عن «مباحثات ايجابية وتبادل مثمر وبناء للآراء بشأن تعزيز التعاون بين البلدين بكافة المجالات».
وأضاف: «لقد استعرضنا التطورات الخطيرة في منطقتنا الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الوحشي المتصاعد على دول المنطقة». وأكد أن «وجهات نظرنا متفقة ازاء ضرورة الوقف الفوري وغير المشروط لهذا العدوان الاسرائيلي وضمان ايصال المساعدات الانسانية الى محتاجيها». وتأتي زيارة الوزير السوري بعد أقل من أسبوع من زيارة قام بها علي لاريجاني، مستشار المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، إلى سوريا التقى فيها الرئيس بشار الأسد.
كما زار وزير الدفاع الإيراني عزيز نصر زاده دمشق نهاية الأسبوع الماضي لإجراء محادثات مع المسؤولين السوريين. وفي إطار جولة إقليمية، زار عراقجي سوريا في أكتوبر قبل أول هجوم أكدته إسرائيل على مواقع عسكرية في إيران. وفي 26 أكتوبر، أعلن الجيش الإسرائيلي انه هاجم أهدافا عسكرية في إيران، ردا على الهجوم الإيراني بالصواريخ البالستية الذي استهدفها في الأول من أكتوبر.
وجاء الهجوم الإيراني ردّا على مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله ومعه قيادي في الحرس الثوري في غارات إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر ومقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في ضربة نسبت الى إسرائيل في طهران في 31 يوليو. وأطلقت إيران في 13 أبريل، صواريخ ومسيرات ضد إسرائيل ردّا على غارة إسرائيلية استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق قتل فيها قادة وعناصر في الحرس الثوري الإيراني.
وتعهّدت طهران الرد على الضربات التي نفذتها إسرائيل في 26 أكتوبر.
وجعلت إيران التي لا تعترف بدولة إسرائيل، دعم القضية الفلسطينية إحدى ركائز سياستها الخارجية منذ الثورة الإسلامية عام 1979. منذ بداية النزاع السوري في 2011، شنت إسرائيل مئات الغارات مستهدفة القوات الموالية أو حلفاء دمشق الموالين لإيران. وفي الأسابيع الأخيرة، كثفت اسرائيل التي تحارب حركة حماس في قطاع غزة وحزب الله في لبنان، ضرباتها على الأراضي السورية في سياق إقليمي متفجر.
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