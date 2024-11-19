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وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره السوري في طهران

11/19/2024 7:07:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ ‬طهران‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استقبل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬عباس‭ ‬عراقجي‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬نظيره‭ ‬السوري‭ ‬الجديد‭ ‬بسام‭ ‬الصباغ‭ ‬في‭ ‬طهران،‭ ‬في‭ ‬أحدث‭ ‬لقاء‭ ‬لسلسلة‭ ‬اجتماعات‭ ‬بين‭ ‬كبار‭ ‬مسؤولي‭ ‬البلدين‭ ‬الحليفين‭. ‬وسيلتقي‭ ‬الصباغ‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬الأولى‭ ‬لطهران‭ ‬منذ‭ ‬توليه‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬سبتمبر،‭ ‬مسؤولين‭ ‬إيرانيين،‭ ‬بحسب‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭ ‬لم‭ ‬تكشف‭ ‬عن‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭.

أكد‭ ‬عراقجي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬مشترك‭ ‬دعم‭ ‬بلاده‭ ‬لسوريا‭ ‬والمجموعات‭ ‬المتحالفة‭ ‬مع‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وقال‭: ‬إن‭ ‬‮«‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الإيرانية‭ ‬ستقف‭ ‬دائما‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬سوريا‭ ‬ومحور‭ ‬المقاومة‮»‬‭ ‬و«لن‭ ‬تتردد‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬كل‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‮»‬‭. ‬وتحدث‭ ‬الصباغ‭ ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬عن‭ ‬‮«‬مباحثات‭ ‬ايجابية‭ ‬وتبادل‭ ‬مثمر‭ ‬وبناء‭ ‬للآراء‭ ‬بشأن‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬بكافة‭ ‬المجالات‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬استعرضنا‭ ‬التطورات‭ ‬الخطيرة‭ ‬في‭ ‬منطقتنا‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الوحشي‭ ‬المتصاعد‭ ‬على‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬وجهات‭ ‬نظرنا‭ ‬متفقة‭ ‬ازاء‭ ‬ضرورة‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬وغير‭ ‬المشروط‭ ‬لهذا‭ ‬العدوان‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬وضمان‭ ‬ايصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الانسانية‭ ‬الى‭ ‬محتاجيها‮»‬‭. ‬وتأتي‭ ‬زيارة‭ ‬الوزير‭ ‬السوري‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬زيارة‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬علي‭ ‬لاريجاني،‭ ‬مستشار‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬الإيراني‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬خامنئي،‭ ‬إلى‭ ‬سوريا‭ ‬التقى‭ ‬فيها‭ ‬الرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭. ‬

كما‭ ‬زار‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإيراني‭ ‬عزيز‭ ‬نصر‭ ‬زاده‭ ‬دمشق‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬لإجراء‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬السوريين‭. ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬جولة‭ ‬إقليمية،‭ ‬زار‭ ‬عراقجي‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬قبل‭ ‬أول‭ ‬هجوم‭ ‬أكدته‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬إيران‭. ‬وفي‭ ‬26‭ ‬أكتوبر،‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬انه‭ ‬هاجم‭ ‬أهدافا‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬الإيراني‭ ‬بالصواريخ‭ ‬البالستية‭ ‬الذي‭ ‬استهدفها‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وجاء‭ ‬الهجوم‭ ‬الإيراني‭ ‬ردّا‭ ‬على‭ ‬مقتل‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬حسن‭ ‬نصرالله‭ ‬ومعه‭ ‬قيادي‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬سبتمبر‭ ‬ومقتل‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬اسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬نسبت‭ ‬الى‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬يوليو‭. ‬وأطلقت‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬أبريل،‭ ‬صواريخ‭ ‬ومسيرات‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‭ ‬ردّا‭ ‬على‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬القنصلية‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬قتل‭ ‬فيها‭ ‬قادة‭ ‬وعناصر‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭. ‬

وتعهّدت‭ ‬طهران‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬الضربات‭ ‬التي‭ ‬نفذتها‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬أكتوبر‭.
‬وجعلت‭ ‬إيران‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تعترف‭ ‬بدولة‭ ‬إسرائيل،‭ ‬دعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬إحدى‭ ‬ركائز‭ ‬سياستها‭ ‬الخارجية‭ ‬منذ‭ ‬الثورة‭ ‬الإسلامية‭ ‬عام‭ ‬1979‭. ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬النزاع‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬2011،‭ ‬شنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬مئات‭ ‬الغارات‭ ‬مستهدفة‭ ‬القوات‭ ‬الموالية‭ ‬أو‭ ‬حلفاء‭ ‬دمشق‭ ‬الموالين‭ ‬لإيران‭. ‬وفي‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة،‭ ‬كثفت‭ ‬اسرائيل‭ ‬التي‭ ‬تحارب‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬ضرباتها‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬إقليمي‭ ‬متفجر‭. ‬

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