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افتتاح مؤتمر العدالة الاجتماعية في عالم العمل

11/19/2024 7:07:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬أمل‭ ‬الحامد

تصوير‭: ‬رضا‭ ‬جميل


انطلقت‭ ‬أعمال‭ ‬‮«‬مؤتمر‭ ‬العدالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والديمقراطية‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬العمل‮»‬،‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬والذي‭ ‬ينظمه‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للبناء‭ ‬والأخشاب،‭ ‬ومنظمة‭ ‬فريدريش‭ ‬إيبرت،‭ ‬بمشاركة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬العمل،‭ ‬وجهات‭ ‬معنية‭ ‬وممثلين‭ ‬عن‭ ‬منظمات‭ ‬نقابية‭ ‬وخبراء‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬العمالي‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬بفندق‭ ‬داون‭ ‬تاون‭ ‬روتانا‭-‬المنامة‭ (‬قاعة‭ ‬المها‭).‬

أكد‭ ‬عبدالقادر‭ ‬الشهابي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬التشابه‭ ‬بين‭ ‬أنظمة‭ ‬وقوانين‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬ملفات‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬يؤكد‭ ‬اهتمام‭ ‬أطراف‭ ‬الإنتاج‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬بمبدأ‭ ‬العدالة‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إشراك‭ ‬العمالة‭ ‬الوافدة‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬الحماية‭ ‬هو‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬شمولية‭ ‬الحقوق‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تتجزأ،‭ ‬مشيداً‭ ‬بتطوير‭ ‬أنظمة‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وبيئة‭ ‬العمل‭.‬

وذكر‭ ‬أنه‭ ‬لتحقيق‭ ‬مجتمع‭ ‬آمن‭ ‬ومستمر،‭ ‬استمرت‭ ‬المبادرات‭ ‬لتطوير‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬ومثال‭ ‬ذلك‭ ‬مدّ‭ ‬حظر‭ ‬العمل‭ ‬وقت‭ ‬الظهيرة‭ ‬لثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬لعمال‭ ‬الإنشاءات،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬توحيد‭ ‬أنظمة‭ ‬العمالة‭ ‬المنزلية،‭ ‬واعتماد‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي،‭ ‬ومكافأة‭ ‬نهاية‭ ‬الخدمة‭ ‬مع‭ ‬اعتماد‭ ‬آلية‭ ‬تحصيل‭ ‬الأجور،‭ ‬ورفع‭ ‬الشكاوى‭ ‬ومتابعتها‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬مصطفى‭ ‬سعيد‭ ‬مستشار‭ ‬الأنشطة‭ ‬النقابية‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬العمل‭ ‬الدولية‭ ‬أن‭ ‬تجربة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تاريخية‭ ‬ومهمة‭ ‬تتطور‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬الحوار‭ ‬والمفاوضة‭ ‬الجماعية‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬العمل،‭ ‬داعياً‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬المفاوضة‭ ‬الجماعية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مواقع‭ ‬العمل،‭ ‬وكذلك‭ ‬المستوى‭ ‬القطاعي‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬دراسة‭ ‬يجري‭ ‬العمل‭ ‬عليها‭ ‬منذ‭ ‬عامين‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬أطراف‭ ‬الإنتاج‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬ومنظمة‭ ‬العمل‭ ‬الدولية،‭ ‬وسيتم‭ ‬إعلانها‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬نوفمبر‭ ‬الحالي،‭ ‬تتعلق‭ ‬بالحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للعمالة‭ ‬الوافدة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج،‭ ‬وستكون‭ ‬متبوعة‭ ‬بمشروع‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬المكتسبات،‭ ‬مشيداً‭ ‬بخطوات‭ ‬دول‭ ‬الخليج،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬داعياً‭ ‬إلى‭ ‬إعطاء‭ ‬دور‭ ‬أكبر‭ ‬للحركة‭ ‬النقابية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الحوار،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سينتج‭ ‬عنه‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التطور‭ ‬لتعزيز‭ ‬العدالة‭ ‬الاجتماعية‭.‬

بدورها،‭ ‬أكدت‭ ‬باولا‭ ‬كامليني‭ ‬منسقة‭ ‬البرامج‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للبناء‭ ‬والأخشاب‭ ‬أهمية‭ ‬مسألة‭ ‬البناء‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬أو‭ ‬إفريقيا‭ ‬أو‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأبنية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬بناؤها،‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬مباني‭ ‬حكومية‭ ‬أو‭ ‬ملاعب‭ ‬رياضية‭ ‬كبيرة‭ ‬أو‭ ‬الفنادق‭ ‬أو‭ ‬المتاحف‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المباني‭ ‬المهمة‭ ‬للمجتمع‭.‬

وذكرت‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬اتحادات‭ ‬دولية‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬حقوق‭ ‬العمال‭ ‬وتحسين‭ ‬ظروف‭ ‬عملهم‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬ياسين‭ ‬الحناشي‭ ‬من‭ ‬مؤسسة‭ ‬فريدريش‭ ‬إيبرت‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬أهمية‭ ‬استمرار‭ ‬مؤتمر‭ ‬‮«‬العدالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والديمقراطية‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬العمل‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬تقليداً‭ ‬سنوياً‭ ‬يعكس‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬وحيويته‭ ‬لجميع‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭.‬

وبين‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬يُعدّ‭ ‬منصة‭ ‬مهمة‭ ‬للتباحث‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬حقوق‭ ‬العمال‭ ‬الوافدين‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجههم،‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬مروراً‭ ‬بضمان‭ ‬الديمقراطية‭ ‬في‭ ‬بيئات‭ ‬العمل،‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

وأكد‭ ‬الالتزام‭ ‬بتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬بين‭ ‬الاتحادات‭ ‬العمالية،‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية،‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الهدف،‭ ‬وهو‭ ‬تحسين‭ ‬ظروف‭ ‬العمل‭ ‬وضمان‭ ‬العدالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والديمقراطية‭ ‬في‭ ‬بيئات‭ ‬العمل‭ ‬المختلفة‭ ‬وفقاً‭ ‬للمعايير‭ ‬الدولية‭.‬

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