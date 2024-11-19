يزن النعيمات يسجل هدف التقدم 1-0 للأردن

(MENAFN
- Amman Net) يتقدم المنتخب الوطني لكرة القدم
بهدف ضد نظيره الكويتي، على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت، ضمن منافسات الدور الثالث والحاسم لتصفيات كأس العالم 2026.
وسجل الهدف المهاجم يزن النعيمات في الدقيقة 21.
وبدأ المنتخب الوطني المباراة، بـ "يزيد أبو ليلى، وعبدالله نصيب، ويزن العرب، ومحمد أبو النادي، وإحسان حداد، وإبراهيم سعادة، ونزار الرشدان، ومهند أبو طه، ومحمود مرضي، وموسى التعمري، ويزن النعيمات".
ويغيب عن المباراة اللاعب علي علوان بسبب الإصابة.
ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق الفوز، لتعزيز حظوظه بالتأهل المباشر عن المجموعة الثانية إلى مونديال 2026.
يذكر أن المنتخب الوطني حلّ بالمجموعة الثانية لتصفيات الدور الثالث والحاسم من كأس العالم 2026، حيث يستقر النشامى بوصافة المجموعة الثانية وبفارق الأهداف عن العراق بذات الرصيد 8 نقاط، خلف كوريا الجنوبية المتصدر بـ13، فيما يستقر المنتخب العماني رابعا بـ 6، ثم الكويت بـ 3، وفلسطين سادسا بنقطتين.
وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات إلى 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.
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