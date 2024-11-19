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يزن النعيمات يسجل هدف التقدم 1-0 للأردن

11/19/2024 3:14:29 PM
(MENAFN- Amman Net) يتقدم المنتخب الوطني لكرة القدم بهدف ضد نظيره الكويتي، على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت، ضمن منافسات الدور الثالث والحاسم لتصفيات كأس العالم 2026.

وسجل الهدف المهاجم يزن النعيمات في الدقيقة 21.

وبدأ المنتخب الوطني المباراة، بـ "يزيد أبو ليلى، وعبدالله نصيب، ويزن العرب، ومحمد أبو النادي، وإحسان حداد، وإبراهيم سعادة، ونزار الرشدان، ومهند أبو طه، ومحمود مرضي، وموسى التعمري، ويزن النعيمات".

ويغيب عن المباراة اللاعب علي علوان بسبب الإصابة.

ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق الفوز، لتعزيز حظوظه بالتأهل المباشر عن المجموعة الثانية إلى مونديال 2026.

يذكر أن المنتخب الوطني حلّ بالمجموعة الثانية لتصفيات الدور الثالث والحاسم من كأس العالم 2026، حيث يستقر النشامى بوصافة المجموعة الثانية وبفارق الأهداف عن العراق بذات الرصيد 8 نقاط، خلف كوريا الجنوبية المتصدر بـ13، فيما يستقر المنتخب العماني رابعا بـ 6، ثم الكويت بـ 3، وفلسطين سادسا بنقطتين.

وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات إلى 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.

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