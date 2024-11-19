سرايا القدس تقصف جنودا إسرائيليين بجباليا

سرايا القدس تقصف جنودا إسرائيليين بجباليا
التاريخ
11/19/2024 3:00:05 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قالت سرايا القدس إنها قصفت بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات إسرائيلية في محيط نادي خدمات جباليا وسط مخيم جباليا.
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