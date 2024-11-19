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سرايا القدس تقصف جنودا إسرائيليين بجباليا

11/19/2024 3:00:05 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قالت سرايا القدس إنها قصفت بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات إسرائيلية في محيط نادي خدمات جباليا وسط مخيم جباليا.

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